¡Dan la cara! Futbolistas de Rayados reconocen errores ante reclamos de la afición

Ante el mal momento que viven los Rayados, los futbolistas del equipo tuvieron que dar la cara para reconocer los errores que han cometido y que provocaron los reclamos de la afición a las afueras de El Barrial.

Te puede interesar: “No quiere decir que...”: brutal respuesta de Keylor Navas tras no definir si sigue en Pumas

Entre los jugadores que hablaron con las personas que se presentaron afuera de las instalaciones del Monterrey, fueron Carlos Salcedo y Sergio Canales, quienes buscaron calmar los ánimos de cara a la jornada ocho de este fin de semana.

¡Comienza el camino! Inter Miami debuta en la Concachampions con Messi como líder

Los jugadores le dieron la razón al hincha

Esto en medio de un clima de presión derivado de la derrota que sufrió la “Pandilla” ante los Pumas en la fecha anterior, que dejó al club albiazul fuera de los primeros ocho lugares de la tabla general en el Clausura 2026.

“Creo que tienen la razón, porque creo que el equipo se tiene que morir de algo y creo yo, al menos yo, que la actitud no es negociable”, les respondió el ‘Titán’ Salcedo a los aficionados que se acercaron a su automóvil

El “Mago” Canales también interactuó con integrantes del grupo de animación de los Rayados, lo cual fue captado por diferentes medios de comunicación. Otros de los elementos que se detuvieron para tomarse alguna fotografía fueron Roberto de la Rosa, Alonso Aceves y Luis Cárdenas. Mientras otro sector de la afición regiomontana exhibió mantas con consignas para reclamar la falta de resultados en este semestre.

Enfrentarán a uno de los líderes

Bajo este contexto complicado, los dirigidos por el técnico Doménec Torrent se preparan para enfrentar al Cruz Azul este fin de semana, en uno de los duelos más atractivos de la fecha ocho.

Aunque el conjunto de la ‘Sultana del Norte’ contará con la ventaja de la localía, ya que el partido se llevará a cabo en el Estadio BBVA, será una prueba importante debido a que la Máquina marcha como sublíder de la LIGA BBVA MX, además de que viene de quitarle el invicto a las Chivas.

Te puede interesar: Cruz Azul y Toluca podrían perder 3 PUNTOS al final del torneo; esta es la razón