“No quiere decir que...”: brutal respuesta de Keylor Navas tras no definir si sigue en Pumas

El futuro de Keylor Navas comienza a impacientar a los aficionados de Pumas. Su contrato expira el próximo 30 de junio, es decir, una vez finalizado el Clausura 2026 y hasta la fecha no ha habido noticias sobre una posible renovación. Ante esta situación y a pocos meses de ser agente libre, el portero con pasado en el Real Madrid reveló detalles de su situación contractual y su postura sobre continuar o no en Pedregal.

“Estoy muy contento aquí, el club y la afición me recibieron súper bien. Termino contrato al fin de temporada; si se hubieran acercado en diciembre yo hubiera firmado una renovación sin problemas”, adelantó en una entrevista con Kery Ruiz.

Sin embargo, la bomba no tardó en llegar: “La gente me dice que no me vaya, pero es que no tengo nada que firmar, el club no me ha hecho ninguna oferta ni se han acercado a hablar conmigo”.

De todos modos, el ‘tico’ explicó que dejará todo en la cancha mientras tenga contrato vigente: “Trato de vivir el día a día dando todo por los Pumas porque me identifico con el equipo y su cultura. El que no tenga oferta de renovación no quiere decir que no vaya a darlo todo por la camiseta”.

Pumas aún no le ofreció la renovación de contrato a Keylor Navas|Crédito: Pumas UNAM / X

Keylor Navas desea continuar en Pumas

Las palabras de Navas demuestran que su intención es continuar jugando en el club universitario, pero lo cierto es que la decisión no depende solo de él. La afición, en su mayoría, desea que Keylor extienda su contrato con Pumas, ya que se ha convertido en una pieza clave del equipo, además de ser una de las voces de mando dentro del vestidor auriazul.

En estos momentos, el guardameta de la selección de Costa Rica aguarda que la directiva de la UNAM le acerque una nueva oferta de renovación y, mientras tanto, seguirá dando todo de sí tanto en los entrenamientos como en los juegos oficiales que tenga Pumas hasta el final del torneo.

Navas no piensa en un retiro cercano

A pesar de sus 39 años de edad, Keylor manifestó que no tiene intenciones de retirarse del futbol en el corto plazo: “No. El fútbol se acaba, pero la vida continúa. Hoy me siento físicamente muy bien. Todos los sacrificios alimenticios y cuidados de joven valieron la pena porque hoy me siento bien. Seguiré jugando lo que Dios quiera, no pienso retirarme al final de este torneo. Espero tener un equipo para seguir disfrutando dentro de la cancha”.

Esto quiere decir que el ex Real Madrid continuará jugando de forma profesional, ya sea en Pumas o en otro equipo, luego del 30 de junio. El tiempo dirá dónde estará su próximo destino.