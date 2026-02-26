Cruz Azul y Toluca podrían perder 3 PUNTOS al final del torneo; esta es la razón

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX trajo consigo el regreso de Cruz Azul y Toluca, los cuales se mantienen en la zona alta de la clasificación general luego de siete fechas disputadas gracias a las victorias que han sumado, destacando las últimas ante Chivas y Necaxa, respectivamente hablando.

Sin embargo, tanto los celestes como los choriceros son equipos que aún no han cumplido una regla fundamental en la Liga BBVA MX y que, de no hacerlo, puede significar una reducción de tres puntos al final de la temporada regular, mismos que podrían evitar que terminen en la zona alta de la tabla general.

¿Cómo le va a Cruz Azul y Toluca en la regla de menores de la Liga BBVA MX?

Como sabes, desde hace algunos torneos se implementó una regla que dicta a los clubes a alinear a futbolistas nacidos en 2003 o años posteriores hasta sumar un mínimo de mil 170 minutos a lo largo de la temporada regular. Si no se cumple, la Liga BBVA MX está facultada a realizar sanciones a estas escuadras.

En estos momentos, la Máquina de Cruz Azul se ubica en el puesto 12 de la clasificación general en este rubro pues, hasta el momento, suma 609 minutos de juveniles, por lo que le restan 561 minutos por cumplir en nombres como Jorge Rodarte, Amaury Morales, Luka Romero y Omar Campos.

Otro club que está en la misma situación es Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano que suma 542 minutos hasta el momento y que tiene que registrar 628 más a lo largo de la temporada regular si es que no quiere tener una reducción de hasta 3 unidades al final de la misma.

¿Qué equipos ya cumplieron con la regla de menores del Clausura 2026?

Pese a que apenas van siete jornadas del Clausura 2026, vale decir que ya son varios los equipos que han cumplido con este regla de menores y uno de ellos es Chivas, quien al momento suma mil 689 minutos. Pumas, por su parte, está cerca de cumplir con esta norma al sumar 809 minutos.