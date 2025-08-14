El pronóstico de Martinoli sobre el futuro de las Chivas con Gabriel Milito

El arranque del Torneo Apertura 2025 ha sido un camino con tropiezos para las Chivas de Guadalajara bajo la dirección de Gabriel Milito, y el narrador de TV Azteca , Christian Martinoli, no ha dudado en expresar su preocupación por el rumbo del Rebaño Sagrado. Durante un debate en el programa Los Protagonistas, Martinoli lanzó un pronóstico que ha generado comentarios entre la afición rojiblanca, poniendo en sobre la mesa un panorama complicado para el argentino si no logra triunfos en las siguientes fechas.

El proceso de Milito ha sido turbulento, con resultados que han sembrado dudas. En la Leagues Cup, Chivas disputó tres partidos, pero una derrota fue suficiente para quedar eliminados en la primera fase, perdiendo también la oportunidad de clasificar a la Concachampions 2026. En la Liga BBVA MX, el panorama no es más alentador: en tres jornadas, el Rebaño suma dos derrotas por la mínima diferencia ante León y Santos Laguna, ambos con penales en contra, y apenas un triunfo.

Martinoli marca el destino de Chivas

Martinoli, con su estilo, señaló en Los Protagonistas: “Si esto sigue un par de fechas más, va a empezar el típico verso de la opinión pública y en redes sociales de que si fuera técnico mexicano ya lo hubieran echado, otra vez trajeron un argentino y ya saben cómo son. Ese es el siguiente paso si no levanta Milito. Ahora, es fecha 4, estamos un poco precipitados, habrá que ver si para la novena o décima fecha esto sigue así”.

Además, fue contundente al evaluar el plantel: “La realidad en Guadalajara es que es un plantel acorde a las últimas posiciones que ha adquirido en el campeonato, no de 14º o 15º, pero es un plantel que está del noveno al doceavo”. El pronóstico de Martinoli pone al Guadalajara en fase de play-in como máximo.

Chivas, en busca de la recuperación

Con la presión aumentando, Chivas enfrenta dos duelos clave para revertir la mala racha: el sábado recibirá a Bravos de Juárez en el Estadio Akron y en la jornada 6 visitará a Xolos de Tijuana, ambos en la parte baja de la tabla. Estos partidos serán cruciales para que Milito demuestre que puede enderezar el rumbo y callar las críticas que ya comienzan a resonar.

