La gran racha de los Tigres con Pizarro que estaría en riesgo ante el América

Los Tigres expondrá la gran racha que tienen como locales desde que llegó Guido Pizarro al banquillo, cuando enfrenten al América en este juego correspondiente a la jornada cinco del Apertura 2025.

El “Conde” puede presumir que el cuadro regiomontano no ha perdido en el “Volcán” desde que tomó el cargo de entrenador a mediados del torneo anterior en relevo de Veljko Paunovic, sin embargo esto podría estar en riesgo ante los pupilos de André Jardine.

Tigres vs América EN VIVO, Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Los números de Pizarro en Tigres

En este lapso, los “Felinos” cuentan con ocho victorias y tres empates, en los 11 juegos que han disputado en casa con Pizarro como técnico; su última derrota en el “Uni” se remonta al 25 de febrero de este año, cuando cayeron por la mínima ante el FC Juárez en la fecha nueve del Clausura 2025, todavía con “Pauno” como estratega.

Además los de la “U” de Nuevo León llegarán a este compromiso como el mejor local de la LIGA BBVA MX en lo que va del semestre, con un balance de seis puntos obtenidos tras la goleada de 7-0 que le propinó al Puebla y el triunfo 1-0 que obtuvo ante los Bravos.

América se les indigesta

A pesar de que los Tigres ni siquiera han recibido gol en contra en el Universitario en este torneo, cabe señalar que el América es uno de los rivales que más se les indigesta, de acuerdo al historial que han tenido en los últimos años. De hecho, de los últimos cinco partidos entre ambos disputados en el “Volcán”, el saldo es de solo un triunfo para los regiomontanos, por dos empates y dos victorias para las Águilas.

Los más recientes marcadores a favor de los azulcremas en casa de los auriazules fueron en la jornada 16 del Clausura 2022 y en la fecha 11 del Clausura 2023, ambos por marcador de 2-0 para la visita.

