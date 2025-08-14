Tigres recupera una pieza clave previo al duelo con el América

Tigres está listo para rugir con fuerza este sábado en el Estadio Universitario, cuando reciba al América en un vibrante duelo correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX . La gran noticia para los felinos es el esperado regreso de Nicolás Ibáñez, el delantero naturalizado mexicano que, tras superar una lesión muscular, vuelve para reforzar el ataque auriazul frente a la sólida zaga azulcrema.

Ibáñez, de 30 años, sufrió una molestia muscular en el primer encuentro de la Leagues Cup ante Houston Dynamo, lo que lo obligó a salir de cambio al minuto 30. Esta lesión lo marginó de los duelos frente a San Diego y LAFC en el torneo internacional, así como de la contundente goleada 7-0 sobre Puebla en el regreso a la Liga BBVA MX.

Tigres vs América EN VIVO, Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Nico, cada vez mejor

Durante esta semana, el argentino-mexicano ya entrenó al parejo del grupo, mostrando una buena recuperación que le permitirá estar disponible para el técnico Guido Pizarro. En lo que va del semestre, Ibáñez ha demostrado su olfato goleador al marcar un doblete en la victoria 4-3 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez, números que lo convierten en una pieza importante para los norteños.

La ausencia de Nico abrió la puerta al recién llegado “Gacelo” López, quien aprovechó sus minutos y marcó un gol ante LAFC entrando de cambio. Por su parte, André-Pierre Gignac, quien también superó una lesión en el tendón que lo alejó gran parte del primer semestre, ha ganado mayor ritmo y actividad, consolidándose como un pilar en el ataque felino.

Una de cal y una de arena en Tigres

No todas son buenas noticias para Tigres: Jesús Angulo, lateral derecho, sigue en la fase final de su rehabilitación tras una operación de rodilla, mientras que Uriel Antuna permanece en duda por un esguince de ligamento.

Con Ibáñez de regreso, Tigres buscará imponer su jerarquía en el Volcán y sumar tres puntos vitales ante un América que llega como uno de los favoritos del torneo. No te puedes perder el partido este sábado a las 7 de la noche por Azteca 7.

