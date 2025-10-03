Gabriel ‘Toro’ Fernández: “Estuve muy cerca de irme de Cruz Azul”

La Máquina de Cruz Azul se prepara para su duelo de la Jornada 12 del Apertura 2025 visitando a Tigres en el Volcán Universitario después de caer frente a Xolos de Tijuana la Jornada anterior y perder el invicto qué tenían en el certamen.

Te puede interesar: Gabriel “Toro” Fernández: “Quiero ser campeón con Cruz Azul”

Previo a la visita con la U de Nuevo León, Gabriel “Toro” Fernández confesó que en el inicio del torneo estuvo a nada de salir del club cementero, noticia que le pegó mucho en lo anímico.

“Fue muy difícil porque cómo que la noticia me llegó de un día para el otro, no estaba preparado, digamos, entonces me tocó, creo que pase 10 días mal donde bueno como te dije hoy tenía un dos o cinco por ciento de esperanza donde trate de ya cerrar y bueno entrenar, creo que al final se terminaron las cosas de la mejor manera. Estoy muy agradecido de estar acá siempre creo que a veces que me ha tocado tratando de ayudar al grupo creo que lo he hecho de buena manera, así que bueno nada estamos contentos, creo que ahora esa agarrarme de jugar de tratar de jugar, concentrado el 100% y bueno seguir metiendo cómo le vengo haciendo”, mencionó el “Toro” Fernández en entrevista para Azteca Deportes .

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El gran pasar de Fernández en Cruz Azul

Por otro lado Gabriel Fernández aseguró que su actualidad es muy alegre después del momento que está viviendo con la Máquina en donde suma cuatro anotaciones en siete partidos.

“Estuve a muy poco de salir, a muy poco, pero bueno, nada, creo que que las cosas se dieron de otra manera y obviamente muy feliz ahora, estoy contento así que bueno nada, pero si fueron unos días complicados”, finalizó el “Toro”.

Cruz Azul se mide a Tigres este sábado a las 19:00 horas, partido que podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca Deportes.

Te puede interesar: El canterano de Chivas que ya es figura del equipo y su valor aumentó 10 millones de pesos