El canterano de Chivas que ya es figura del equipo y su valor aumentó 10 millones de pesos

Por muchos años, la cantera de las Chivas de Guadalajara fue un referente para el futbol mexicano, aunque en los últimos años no han pasado por su mejor momento, sus fuerzas básicas siguen produciendo jugadores que logran llamar la atención por su talento en el terreno de juego.

En los últimos meses, uno de los nombres que ha sonado con más fuerza es el del joven Santiago Sandoval, quien se desenvuelve como mediocampista ofensivo, quien ha tenido una cantidad considerable de minutos gracias al técnico Gabriel Milito, pues desde su llegada afirmó que le gustaba la cantera del equipo.

¿Quién es Santiago Sandoval?

Aunque el estratega argentino le ha dado minutos a varios canteranos del equipo, uno de los que más ha llamado la atención es el joven Santiago Sandoval , quien ha demostrado en el terreno de juego que es atrevido y que tiene un estilo diferente a sus compañeros, al tiempo que sabe manejar la presión en momentos clave.

Los minutos que ha tenido, el joven canterano los ha aprovechado de buena forma, desde el momento en que debutó demostró tener buenas condiciones, tanto que en su segundo partido marcó su primer gol, tras eso su valor de mercado ha ido en aumento.

¿Cuánto vale actualmente Santiago Sandoval?

Tras sus buenas actuaciones con el primer equipo de las Chivas, el valor del mercado del joven ha ido subiendo de forma considerable, aunque apenas cuenta con 18 años y 10 partidos oficiales en la Liga BBVA MX. En ese sentido, de acuerdo con el sitio especializado de Transfermarkt, el joven mexicano tiene un valor de mercado de 10 millones de pesos.

Sin duda, su valor puede subir de forma considerable, ya que todavía no se ha logrado consolidar con el primer equipo, por lo que de seguir demostrando su talento, su precio puede llegar a aumentar.

