Gabriel “Toro” Fernández: “Quiero ser campeón con Cruz Azul”

Cruz Azul se prepara para su duelo de la Jornada 12 del Apertura 2025 visitando a Tigres en el Volcán Universitario después de caer frente a Xolos de Tijuana la Jornada anterior y perder el invicto qué tenían en el certamen.

De cara al último tercio del torneo el delantero de la Máquina, Gabriel “Toro” Fernández habló sobre el objetivo que tienen tanto en lo grupal como en lo personal de ser campeón con el cuadro celeste.

“Yo lo personal quiero ser campeón. Sí, quiero ser campeón porque me gustaría salir campeón con Cruz Azul, es un grupo espectacular la verdad que no hay nada para reclamar, al contrario todos lo que están allá todos suman en grande, un poquito lo que sea, así que bueno, nada, lo que quiero es salir campeón”, mencionó Gabriel “Toro” Fernández en entrevista para Azteca Deportes .

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul en calma y en busca de una recuperación

Por otro lado el “Toro” destacó la serenidad con la que se encuentra el vestidor celeste a pesar de haber perdido el invicto la Jornada anterior ante Xolos de Tijuana.

“Agradecido, que gracias por siempre estar alentando, voy a tratar de dar lo mejor para poder darles la alegría que se merece y este al grupo lo veo muy bien la verdad que estamos muy fuerte más allá de que la semana pasada tuvimos un tropezón, creo que estamos muy bien, estamos enfocados en lo que decir ahora venimos trabajando espectacular y nada de eso con mucha serenidad”, finalizó el “Toro”.

Cruz Azul se mide a Tigres este sábado a las 19:00 horas, partido que podrás disfrutar a través de la pantalla y app de Azteca Deportes.

