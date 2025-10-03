Hubo mucha sorpresa al ver lo que jugadores de Pumas dijeron de su entrenador Efraín Juárez

Nathan Silva sorprendió a todos al defender a Efraín Juárez de las críticas debido a las 2 derrotas consecutivas al hilo de Pumas en el presente torneo, aunado a que el entrenador se fue expulsado en el partido que perdió su equipo por goleada ante América, por lo que se perderá las próximas 2 fechas del Apertura 2025 .

“Él está presente en todos los partidos, depende de nosotros hacer adentro de la cancha. En el día a día nos entregamos cuerpo y alma para sacar los resultados. Tenemos que seguir unidos como una familia, para que las victorias nos pongan en una colocación mejor dentro del torneo”, declaró en conferencia de prensa el brasileño, quien se pudo ir en el mercado de verano tras una oferta millonaria del Vasco da Gama .

@nathanoficial97 Nathan Silva sorprendió a todos al defender a Efraín Juárez de las críticas por el mal desempeño del equipo

“Pumas no está en crisis”: Nathan Silva

Nathan Silva también habló sobre el desempeño del equipo en el torneo, pues Pumas viene de 2 derrotas consecutivas contra Juárez y América, siendo esta última la más dolorosa para el club. Pes a ello, el defensa central resaltó que jornadas atrás sumaron 7 partidos consecutivos sin caer, hecho que buscarán replicar.

TE PUEDE INTERESAR:



“No estamos en crisis. Veníamos de 7 partidos sin perder. Ahora tenemos que estar enfocados como equipo y grupo, tenemos un grupo muy sano, muy trabajador que quiere ir para arriba”, detalló el futbolista de 28 años.

"Él está presente en todos los partidos, depende de nosotros hacer adentro de la cancha, en el día a día nos entregamos cuerpo y alma para sacar los resultados. Tenemos que seguir unidos como familia".



Nathan Silva respalda a Efraín Juárez pic.twitter.com/pKJND0077Q — PressPort (@PressPortmx) October 1, 2025

Los partidos que se perderá Efraín Juárez tras su expulsión

Efraín Juárez fue expulsado del partido entre América y Pumas por mentarle la madre a todos, según la cédula arbitral que se presentó al final del encuentro. Por lo anterior, el entrenador de la UNAM recibió 2 partidos de castigo, los cuales no serán nada fáciles para el conjunto universitario.

Pumas enfrentará en la jornada 12 a Chivas el domingo 5 de octubre, mientras que para la fecha 13 visitará a Rayados el 18 del mismo mes. Ambos duelos son ante grandes rivales y de suma importancia, pues el conjunto de la UNAM deberá sumar para seguir con las aspiraciones de ingresar al Play-in.