Gabriel Milito y su ambicioso plan con Chivas; esto quiere que ocurra en los siguientes juegos

La temporada de Chivas ha tenido momentos de perfección en el terreno de juego gracias al gran nivel que han mostrado la mayoría de los futbolistas de la mano de Gabriel Milito, técnico argentino que, por tal situación, tiene en mente un ambicioso plan que se prevé para los siguientes partidos.

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Gabriel Milito llegó a Chivas durante la temporada pasada, misma en la que el Rebaño Sagrado quedó eliminado en los cuartos de final ante Cruz Azul. Ahora, el entrenador argentino mantiene al Guadalajara entre los primeros lugares de la tabla general dentro del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

¿Cuál es el ambicioso plan de Gabriel Milito en Chivas?

Gabriel Milito y la directiva de Chivas dejaron claro algo antes del duelo ante Santos, lo cual era sumar al menos 10 de los próximos 12 puntos de disputa. En otras palabras, el entrenador argentino quería mantener el invicto en los siguientes duelos correspondientes a la Liga BBVA MX.

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Esta situación se logró el fin de semana pasado luego de que Chivas venciera a Santos en la cancha del Akron, por lo que, ahora mismo, el plan se mantiene sobre la mesa a reserva de lo que ocurra en los siguientes tres compromisos, mismos en donde enfrentará a León, Rayados y Pumas.

Es así como, en estos días, el Guadalajara recibirá a León en la cancha del Akron para, posteriormente, viajar a la Sultana del Norte y enfrentar a los Rayados de Monterrey. Por último, Chivas recibirá en su cancha y ante su gente a los Pumas de Efraín Juárez el 5 de abril.

¿Chivas ya está calificado a la Liguilla del Clausura 2026?

Si bien no es un hecho oficial, todo haría indicar que Chivas estará en la Fiesta Grande del Clausura 2026 toda vez que el promedio para ingresar a la Liguilla en México es de 25 o 26 puntos. En estos momentos el Rebaño está muy cerca de superar esta marca y, para su buena fortuna, le restan varios duelos de la temporada regular.