Este fue el emotivo mensaje que Penta, el Zero Miedo, lanzó tras ser Campeón de la WWE

Han pasado casi dos semanas desde que Penta, el Zero Miedo, se convirtió en el Campeón Intercontinental de la WWE. Esta situación se dió en una de las últimas ediciones de Monday Night RAW, misma en donde el nacido en Ecatepec cobró venganza para vencer a Dominik Mysterio.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Penta, incluso, ya tuvo su primera defensa exitosa por el título, por lo que todo haría indicar que llegará a Wrestlemania 42 como uno de los rostros principales de la WWE. Ante esta situación, no está de más conocer las palabras que dijo una vez que obtuvo uno de los títulos más importantes de la empresa.

¿Qué dijo Penta luego de conquistar el Título Intercontinental de la WWE?

Fue en la última edición de RAW cuando Penta, el Zero Miedo, se presentó por primera vez como Campeón Intercontinental de la WWE. El luchador, fiel a su característica personalidad, entró con el mayor de los ánimos, lo cual encendió de inmediato a los miles de asistentes que fueron a la arena.

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Después de unos segundos de su entrada, Penta tomó el micrófono y realizó una promo en medio del ring, destacando su habilidad con el idioma inglés para, posteriormente, terminar su mensaje en español. En síntesis, el Zero Miedo se dijo muy feliz por ser uno de los rostros principales de la WWE luego de su victoria.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando comenzó a hablar en español y, con una mirada penetrante y carismática, dijo lo siguiente: “No importa cuántas veces pierdas, no importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces te golpeen. Si tú luchas todos los días y crees en ti, créeme, lo vas a conseguir”.

¿Contra quién fue la primera defensa de Penta como campeón de la WWE?

Fue hace unos días, más precisamente el lunes pasado, que Penta logró su primera defensa del Campeonato Intercontinental frente a El Grande Americano, personaje interpretado por Ludwig Kaiser. La batalla no fue nada sencilla para el Zero Miedo; sin embargo, demostró lo suficiente para mantenerse con el cinturón.