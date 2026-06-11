La EXIGENCIA de Milito a la directiva de Chivas sobre los refuerzos para el Apertura 2026

Luego de un año al frente del conjunto de Verde Valle, el técnico argentino Gabriel Milito entiende que el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX será el escenario idóneo para que Chivas supere lo hecho hasta ahora, por lo que lo único que está en su futuro es el campeonato con el club jalisciense.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Ante esta situación, y considerando las posibles bajas que Chivas puede tener en el mercado de fichajes veraniego, el entrenador sudamericano habría impuesto una serie de condiciones a la directiva del Guadalajara a fin de que el club no tenga una disminución de nivel en cuanto a plantilla se refiere.

¿Qué condición puso Gabriel Milito a la directiva de Chivas?

En estos momentos, el Guadalajara cuenta con uno de los planteles más poderosos de la Liga BBVA MX toda vez que cinco de sus jugadores forman parte de la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual habla del gran trabajo que Gabriel Milito ha hecho hasta ahora.

Te puede interesar: Brahim Díaz y el día que rechazó España para jugar con Marruecos

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero deberán pagar América y Cruz Azul por Jordan Carrillo?

Así el equilibrio con el que mi Rebaño compitió a lo largo del CL26 🔥https://t.co/eVbAu73cLI — CHIVAS (@Chivas) May 28, 2026

Ante esto, el comunicador Alejandro Ramírez expuso que el DT sudamericano puso como condición la contratación de refuerzos importantes solamente en caso de que uno de sus jugadores de peso salgan del club en este mercado de transferencias, pues entiende que mantener la base es fundamental para el éxito.

Cabe mencionar que, desde hace algunas semanas, se ha rumorado que elementos como Armando González, Raúl Rangel y Brian Gutiérrez podrían abandonar el barco del Rebaño si tienen un buen Mundial, lo cual haría que el club pueda desinflarse de cara a la siguiente temporada.

¿Qué altas puede tener el club para el siguiente torneo?

En su momento se habló que Chivas podría ir por Jordan Carrillo luego del gran torneo que tuvo de la mano de Pumas; sin embargo, el hecho de que su valor sea de 9 millones de dólares habría terminado con los deseos del club, al menos, de cara al siguiente mercado de traspasos.