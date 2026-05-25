¿Cuándo empieza el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

Este domingo 24 de mayo concluyó la definición del torneo Clausura 2026 y el siguiente paso en el calendario futbolístico será la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM para casi de inmediato arrancar el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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¿Cuándo empieza el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

Desde el pasado 23 de abril se acordó en la Asamblea de Clubes de la Federación Mexicana de Futbol el arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que comenzará el jueves 16 de julio, unos días antes de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que se jugará el domingo 19 de julio.

La fase final del Apertura 2026 se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre; sin embargo, podría hacer modificaciones en las fechas en las que se juegue la Final de la Liga BBVA MX y todo dependerá de si hay un finalista que también dispute la Copa Intercontinental.

En caso de que un mexicano que también juega la Final de la Liga BBVA MX dispute la Copa Intercontinental, entonces la Final se jugará entre el 24 y el 27 de diciembre.



Inicio del Apertura 2026: jueves 16 de julio

Fase Final del Apertura 2026: del 19 de noviembre al 13 de diciembre

Final: 10 y 13 diciembre

Final en caso de que un mexicano juegue Copa Intercontinental: 24 y 27 de diciembre

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