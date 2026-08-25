Gabriel Milito los sacó y hoy están borrados hasta del segundo equipo de Chivas

La llegada de Gabriel Milito a Chivas provocó cambios importantes en la plantilla y algunos futbolistas perdieron protagonismo. Entre ellos aparecen dos nombres que fueron evaluados por el entrenador argentino pero que finalmente terminaron jugando en el Tapatío, equipo filial del Guadalajara.

Mientras que jóvenes como la Hormiga González brillaron y fueron transferidos, otros no corren con esa suerte. Por ejemplo, Eduardo García y Vladimir Moragrega fueron borrados por Milito y ahora ambos recibieron otro golpe en el Tapatío.

¿Quiénes son los dos jugadores borrados por Milito y Chivas?

Eduardo García y Vladimir Moragrega son los dos futbolistas que actualmente forman parte de Tapatío después de no entrar en los planes del primer equipo. El portero renovó su contrato con Chivas a finales de 2025 y era considerado un elemento con proyección, mientras que el delantero llegó procedente de Atlante durante la gestión de Javier Mier.

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Ambos fueron observados por Gabriel Milito en diferentes momentos. García fue evaluado durante el Apertura 2025, mientras que Moragrega tuvo su oportunidad durante la pretemporada rumbo al Apertura 2026. Finalmente, ninguno consiguió convencer al entrenador argentino y los dos fueron enviados al segundo equipo rojiblanco.

Vladimir Moragrega, jugador del Tapatío|Crédito: @TapatioCD / X

El golpe bajo que recibieron estos dos elementos de Chivas

La situación dio otro giro en las últimas horas, ya que Pepe Meléndez decidió no convocar a ninguno de los dos para el encuentro de Tapatío contra Mineros de Zacatecas. La decisión llamó especialmente la atención porque ambos venían teniendo participación con el equipo y no hubo una explicación pública por parte del club.

En el caso de Eduardo García, Tapatío volvió a utilizar a Sebastián Liceaga como titular, mientras que Alex Leyva apareció entre los suplentes. Tal como reveló Rebaño Pasión, en ataque apareció Jesús Hernández convocado para el partido contra Tijuana y Diego Latorre ingresó durante el segundo tiempo.

Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

La ausencia de Vladimir Moragrega también resulta llamativa por sus antecedentes recientes. El delantero fue el campeón de goleo del Clausura 2026 y había tenido participación con Tapatío. Ahora, tanto él como García quedaron fuera de la convocatoria del equipo, una situación que aumenta las dudas sobre su futuro en Chivas.

