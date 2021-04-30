Gaby López se mantiene en el top-20 en Singapur

La mexicana Gaby López se mantiene en posición para sumar puntos en la Carrera por el CME Globe, pero se alejó de la lucha por el título del HSBC Women’s World Championship. La ganadora del Blue Bay LPGA 2018, registró una segunda ronda de 71 golpes, uno bajo par y con total de -5 se posiciona en el décimo sexto puesto.

La mexicana logró hacer tres birdies y cometió dos bogeys, uno de ellos en el par-5 del 8. De esta manera, Gaby López se encuentra a seis impactos de las líderes Inbee Park y Hee Young Park (-11).

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Inbee, quien ha acertado 27 de 28 fairways durante los primeros dos días, luchó desde el principio del día, lo que se destacó por un bogey en el hoyo 3. Cuando hizo su primer birdie del día en el 7, Park dijo que se sintió revivida.

“Fue una pequeña traición a mi putter hoy”, mencionó Park. “Leí mal algunos putts, pero todavía siento que luché bastante bien, especialmente en los primeros nueve, del 1 al 6 fue bastante difícil con muchas oportunidades dadas, pero nada estaba sucediendo. Sólo estaba tratando de poner en marcha mi impulso, y el 7 definitivamente lo hizo y a partir de ahí, la ronda fue un poco más fácil. Un comienzo un poco difícil."

Desde ese momento, pasó a hacer birdie en los dos siguientes antes de dar la vuelta. "Tenía muchas ganas de que sucediera y tener birdies en el 7, 8 y 9 fue de gran ayuda", señaló Park, quien finalmente cerró con un 69 en la segunda ronda.

36 holes down

36 holes to go



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"Obviamente, hubo muchas oportunidades en los últimos nueve, pero no fue mi gran día de putt hoy. Con suerte, los próximos dos días serán mejores."

A dos golpes de las punteras comparten el tercer puesto la china Yiyu Lin y la surcoreana Hyo Joo Kim. La española Carlota Ciganda empata el quinto, con otra surcoreana, So Yeon Ryu.