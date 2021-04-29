María Fassi se operó la rodilla y podría perderse el U.S. Women’s Open

La golfista María Fassi está de regreso en México recuperándose de una cirugía para reparar un desgarro en su rodilla izquierda. La ex campeona del NCAA Championship y estrella la Universidad de Arkansas compartió la noticia en su cuenta de Instagram el miércoles por la noche.

“Con tristeza comparto con ustedes que después de unas semanas de jugar con dolor en mi rodilla izquierda descubrimos un desgarro”, escribió Fassi. “Mi equipo y yo decidimos que era mejor seguir adelante con una cirugía menor y alejarnos por un minuto para asegurarme de darle el tiempo adecuado para rehabilitarme y recuperarme. Estoy fuera de cirugía y la rodilla está muy bien. ¡Espero volver pronto con todas las chicas!"

Fassi notó algo por primera vez en el ANA Inspiration cuando su prima, que viaja con ella a los eventos del LPGA Tour, le preguntó sobre su forma de andar después de que se levantara con trabajo de una silla. María sintió un ligero dolor en la rodilla izquierda en el campo de golf de Dinah Shore, pero no pensó más en ello. La golfista no podía recordar un momento específico en el que podría haberlo lastimado y decidió seguir adelante.

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Dos semanas después, en Hawái en el Lotte Championship, su rodilla dio un giro significativo durante la segunda ronda, cuando anotó un 73 antes de fallar el corte. Sintió un aumento notable del dolor que fue particularmente fuerte en los tiros con sus palos más largos.

Al final de la ronda, Fassi se acercó a los oficiales del torneo, quienes la conectaron con un equipo de médicos del Hospital de UCLA. Después de viajar a Los Ángeles para el torneo en Wilshire Country Club, se hizo una prueba en el Centro Médico Ronald Reagan de UCLA.

Una resonancia magnética reveló un desgarro de segundo o tercer grado en la rodilla. Fassi y su familia consultaron con médicos de UCLA y el Centro Enternamiento Médico Actura (CEMA). CEMA es el hospital que posee el club de futbol de su padre, Talleres de Córdoba. La recomendación fue la cirugía junto con la terapia hormonal.

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La actual número 142 del Ranking Rolex, de 23 años, ha tenido resultados inconsistentes desde que pasó al profesionalismo, fallando 19 cortes en 33 torneos, con sólo un top-10.

Sin embargo, su desarrollo ahora está en suspenso durante al menos seis semanas, que estará fuera de actividad, un período de tiempo que incluye el U.S. Women’s Open.

