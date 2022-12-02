Galería: Impresionantes fotos del drama de la eliminación de Uruguay

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Ghana v Uruguay - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - December 2, 2022 Uruguay’s Darwin Nunez after being substituted REUTERS/Bernadett Szabo

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Ghana v Uruguay - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - December 2, 2022 Uruguay’s Giorgian de Arrascaeta scores their second goal REUTERS/John Sibley

La Selección de Uruguay sin margen de error en la tercera fecha, la Garra Charrúa necesitaba una victoria para meterse a los Octavos de Final; aunque no marcaban un gol en los 21 intentos que probaron en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Por su parte Ghana llegaba al partido con 3 unidades luego de su victoria sobre Corea del Sur en la fecha dos; un partido para saldar cuentas pendientes; Uruguay eliminó de los Cuartos de Final a Ghana en el 2010, una mano de Luis Suárez dentro del área evitó el gol de los africanos y su posterior falla desde los 11 pasos.

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Los fantasmas de Gahan ante Uruguay

Andre Ayew tuvo la gran acción desde los once pasos, luego de una falta dentro del área, pero los viejos fantasmas de 2010 aparecieron en la cancha y el delantero africano erró ante Sergio Rochet. Un disparo con poca fuerza y aparecía el drama en el encuentro.

La Respuesta Charrúa

Giorgian de Arrascaeta apareció unos minutos después del penal, Luis Suárez se encargó de fabricar la jugada y el 10 de la Selección de Uruguay no perdonó. Sólo 6 minutos después, nuevamente Arrascaeta para marcar su doblete en el partido y el equipo sudamericano daba un golpe determinante ante los africanos.

Victoria con sabor a drama

A pesar de la victoria, la Garra Charrúa se queda fuera del mundial por el gol sorpresivo de Corea del Sur ante Portugal.

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