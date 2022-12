Robert Lewandowski declara su sentir cuando México ganaba 2-0

Doha, Qatar. El delantero polaco del equipo del Barcelona Robert Lewandowski desvela lo que sentía cuando se jugaban los últimos minutos de los partidos entre los europeos y Argentina, y México ante Arabia Saudita que decidían los lugares a los octavos de final.

“Sabíamos durante los últimos diez minutos de nuestro propio partido que las tarjetas amarillas probablemente decidirían al final la clasificación. Habíamos escuchado que México estaba solo 2-0 arriba. Y entonces supimos que teníamos que seguir creyendo en nosotros mismos, pero también teníamos que jugar con cuidado y no volver a recibir una sola tarjeta amarilla”, apuntó Lewandowski en entrevista al medio informativo Bild. “Cuando Arabia marcó un gol, sentimos que la suerte estaba de nuestro lado”, adjuntó.

Las críticas sobre la forma de jugar de Polonia ante los argentinos importaron poco al final, incluso a un jugador tan ofensivo como Lewandowski. “Fue un trabajo duro. no fue agradable, pero estamos, por primera vez en 36 años, en la siguiente fase de un Mundial. Este es un gran éxito para toda Polonia”, señaló el jugador.

Las palabras de Lewandowski a Lionel Messi

Al ser cuestionado sobre lo que le dijo a Lionel Messi en un momento de tensión luego de una falta del polaco al astro argentino declaró, “Hablamos un poco y fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más a la defensiva que de costumbre, pero a veces eso es lo que necesita el equipo...”

Lewandowski admitió que, por sus características como futbolista, esa jugada fue muy atípica. “Eso fue muy raro, sí: yo estaba en el centro del campo defendiendo, pero sabía que tenía que ayudar al equipo”, resaltó.

Por su parte, Messi prefirió no dar detalles de esa plática tan cercana con el polaco. “No pasa nada, nada. Él no habla español... y me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”

Con respecto a la entrada que le hizo Lewandowski, Messi apuntó que respetaba “a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha y no hay problema”.