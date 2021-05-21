Acereros someten a Sultanes en Juego Inaugural de la LMB

Luego de 596 días de ayuno de beisbol veraniego, volvieron las acciones con el Juego Inaugural de la Liga Mexicana de Beisbol, con una victoria para los campeones Acereros de Monclova sobre los Sultanes de Monterrey por pizarra de 9-3.

El juego se enmarcó por una celebración debido a la reanudación de la LMB, en la que además se entonó el Himno Nacional Mexicano y se entregaron los anillos de campeón a la novena de acero.

Tras de una ofensiva de dos anotaciones por el conjunto de Acereros, José Cardona pegó el primer vuelacercas de la temporada y el primero en su cuenta, vistiendo la franela del equipo regio, llevando consigo la primera anotación de Sultanes.

CONOCE LOS 18 ESTADIOS DE LA LMB

Un racimo de cinco carreras en la parte baja de la cuarta entrada, le dio forma al triunfo del equipo que defiende este año su corona; César Tapia, Erick Aybar y Addison Russell se lograron sendos tablazos culminando el ambicioso ataque.

Bartolo Colón sale con la victoria en casa

Bartolo Colón se apuntó su primera victoria en la LMB, luego de lanzar por espacio de cinco entradas, donde le pegaron 5 hits, ponchó a 1 sultán, otorgó 3 pasaportes y aceptó 3 carreras siendo solo una de ellas limpia. La derrota la cargo el abridor venezolano, Arnaldo Hernández, quien lanzó por espacio de 3 entradas un tercio de inning, le conectaron 5 imparables, dio 3 bases por bolas, ponchó a 5 rivales y toleró 6 carreras limpias.

TE INTERESARÁ: LAS ESTRELLAS DE LA LMB

Ahora Sultanes de Monterrey enfoca su objetivo en igualar la serie, en el segundo encuentro en el que el lanzador Matt Tenuta se parará en la loma de los disparos para los ‘Fantasmas Grises’, mientras que Conor Harber, ha sido anunciado como el pitcher de Acereros de Monclova para este enfrentamiento.

Preparan resto de Series Inaugurales

El viernes, comenzará toda la Liga Mexicana de Beisbol con las Series Inaugurales, terminando hasta el domingo. Luego las acciones continuarán el martes en esta campaña 2021 que podrás seguir por aztecadeportes.com.