Fotos: Conoce los 18 estadios de la Liga Mexicana de Beisbol

FERNANDO NUNEZ | Tigres de Quintana Roo ( foto Fernando Nuñez ) 9981610295

La Liga Mexicana de Beisbol comienza este jueves 20 de mayo, cuando los Sultantes de Monterrey y los Acerereos de Monclova se midan en el partido inaugural de la Temporada 2021, partido que podrás disfrutar por las Pantallas de Azteca Deportes en Home Run Azteca, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Con tanta emoción del esperado inicio de la campaña, pues el año pasado por el COVID-19 se tuvo que cancelar, aquí te presentamos los 18 estadios que albergarán el beisbol de nuestro país durante los próximos meses. Además, con las buenas noticias del regreso de los aficionados a los estadios.

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Los actuales campeones, los Acereros de Monclova que juegan en Estadio de Monclova, con capacidad de ocho mil 500 espectadores y fue fundado en 1975, con una remodelación en 1996.

Uno de los más nuevos e imponentes, que de hecho en 2019 albergó el Juego de Estrellas, es el Alfredo Harp Helú. La casa de los Diablos Rojos puede recibir 20 mil 576 fans, una casa digna para uno de los equipos más populares de nuestro país.

El recinto más grande dentro de la Liga Mexicana de Beisbol es el hogar de los Sultanes. Con el nombre de Estadio Monterrey tiene una capacidad de 21 mil 906 aficionados. También el norte del país el Estadio Chevron alberga a los Toros de Tijuana con 17 mil acientos.

En el sur de México, después de la casa de los Diablos Rojos el más grande es el Kukulcán Álamo hogar de los Leones de Yucatán con capacidad de 14 mil 917; luego le sigue el Hermanos Serdán donde caben 12 mil 112 fans que pueden ir a apoyar a los Pericos de Puebla.

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Resto de los Estadios de la Liga Mexicana de Beisbol.

Estadio Revolución | Algodoneros de Unión Laguna | 9,935

Francisco Villa | Generales de Durango | 4,983

Alberto Romo Chávez | Rieleros de Aguascalientes | 6,496

Francisco I. Madreo | Saraperos de Saltillo | 14, 000

La Junta Uni-Trade | Tecolotes de Dos Laredos | 6,000

Domingo Santana | Bravos de León | 6,5000

Parque Deportivo Universitario “Beto Ávila” | El Águila de Veracruz | 7,200

Eduardo Vasconcelos | Guerreros de Oaxaca | 7,200

Centenario 27 de Febrero | Olmecas de Tabasco | 8,500

Nelson Barrera Romellón | Piratas de Campeche | 6,000

Beto Ávila | Tigres de Quintana Roo | 9,500