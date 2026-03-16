Jardine enaltece a los refuerzos brasileños del América

Después de un mes sin poder hacerlo, el América ganó un partido en el estadio Ciudad de los Deportes; lo hizo frente al Mazatlán, con marcador de 2-0 y el director técnico de las águilas, André Jardine, ofreció un discurso cargado de satisfacción por lo que vio de sus futbolistas dentro del terreno de juego.

“Una victoria que era importante, era innegociable (conseguir) los tres puntos, de preferencia jugando bien, fue un partido, si no perfecto, buen partido, con insistencia, el portero rival fue la figura en campo, sacó tres goles, me gusta, se ve el equipo con formas, muy fuerte de ataque, es importante para el cierre”, dijo en conferencia.

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Brasil presente en el triunfo del América

El entrenador brasileño fue cuestionado sobre dos compatriotas suyos que marcaron gol: Vinicius Lima y Raphael Veiga, refuerzos que llegaron de cara al actual semestre y cuyo rendimiento en sus primeros encuentros con la camiseta azulcrema los convirtió en blanco de críticas por parte de una afición necesitada de resultados en el corto plazo.

“Yo no tengo duda, es una cuestión de tiempo para estar adaptados, van más rápido de lo normal, lo veo con otros jugadores de otros países, la actitud, la cancha, los vemos muy felices y adaptados, el equipo ha entendido los puntos fuertes que cada uno puede dar al equipo, este tema se dará cuenta de los dos grandes jugadores que contratamos”, indicó.

Competencia interna en América

Jardine también hizo referencia a la situación de los porteros; específicamente, la necesidad de emplear a Rodolfo Cota y la competencia interna que se ha desatado a partir de la rotura de tendón que sufrió Luis Ángel Malagón y que lo tendrá fuera durante varios meses.

“Lo de Malagón no hay mucho que hacer, orar mucho por él, gracias a Dios todo salió bien, en poco tiempo lo veremos en Coapa, ya con un proceso de recuperación, le mando un fuerte abrazo, son cosas de la vida que no hay que lamentarnos, hay que ver enfrente, es bueno ver a Cota el día de hoy, tiene mucha experiencia, se prepara para momentos como éste, la recontratación de (Fernando) Tapia es acertada, tenemos tres porteros top de liga, dos de selección y un joven especial”, finalizó.

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