Chicharito ganaba 53 millones y esta es la diferencia con el salario ACTUAL de Hormiga González en Chivas

Javier ‘Chicharito’ Hernández tuvo uno de los salarios más altos de la Liga BBVA MX durante su última etapa en Chivas. Distintos reportes indicaban que los ingresos anuales del experimentado delantero rondaban los 3 millones de dólares, es decir, aproximadamente 53 millones de pesos en la actualidad. Hoy su puesto fue tomado por Armando ‘Hormiga’ González, jugador que recibió una actualización en su salario gracias a su gran nivel en 2025.

Tras ser campeón de goleo del Apertura 2025, la directiva de Chivas le ofreció un nuevo contrato al delantero de 22 años. Además de extender su vínculo con la institución hasta 2029 y aumentar el valor de su cláusula de rescisión, Hormiga González habría recibido un incremento en su salario, el cual alcanzaría los 1,2 millones de dólares por año. Esto es equivalente a 21 millones de pesos en la actualidad.

Hormiga González recibe 1,2 millones de dólares por año en Chivas|Crédito: Chivas

Si bien es cierto que Hormiga aumentó considerablemente sus ingresos, aún está lejos de los números que recibía Chicharito Hernández durante su último año en el conjunto de Guadalajara. La diferencia es de 32 millones de pesos que se argumentan en la amplia experiencia que sumó Javier a lo largo de toda su carrera, habiendo jugado para equipos como Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen, entre otros.

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Lo cierto es que González respondió de gran manera a su renovación salarial en Chivas, ya que suma 20 goles en toda la temporada, 8 en el presente Clausura 2026, y pelea por ser el bicampeón de goleo de la Liga BBVA MX. Además, consiguió ser convocado por Javier Aguirre para jugar en la Selección Mexicana y mantiene el deseo intacto de estar presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

|MEXSPORT

El contrato de Hormiga González con Chivas

El canterano del Guadalajara obtuvo su renovación de contrato a finales de 2025 tras consagrarse como el campeón de goleo de la Liga BBVA MX con 12 anotaciones durante el Torneo Apertura. La directiva y el jugador establecieron un contrato por 4 temporadas, es decir, hasta 2029 y con una cláusula de salida de 15 millones de dólares (18 mdd para equipos europeos). Además, su salario aumentó a los 1,2 millones de dólares anuales.

Chicharito Hernández se mantiene sin equipo

Tras su salida de Chivas en diciembre de 2025, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana se ha mantenido cauto respecto a su futuro profesional. Chicharito no ha dado indicios sobre un posible retiro, pero tampoco ha comenzado a negociar con otros clubes para pensar en un hipotético regreso. Mientras tanto se mantiene activo en redes sociales, donde comparte su día a día y distintas reflexiones de vida.