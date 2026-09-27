“Molto felice”, la frase en italiano con la que Johan Vásquez terminó el partido de México vs Colombia

Johan Vásquez, central de la Selección Mexicana y que milita en el Genoa de la Serie A, culminó su charla con Azteca Deportes, hablando en italiano y sonriente por la etapa que vive en Genoa y que le ha valido el interés de equipos como la Roma.

Johan Vásquez habló con Omar Villarreal y explicó que respecto a dar el salto del Genoa a otro equipo, no "tenía caso" hablar mucho al respecto porque al final el mercado invernal había terminado, pero no se cierra a poder cambiar de aires aunque deja todo en manos de Dios.

"A ver, creo que en los últimos años se habla del salto y no tiene caso hablarlo porque ya pasó el mercado. Lo que vengo diciendo es que estoy contento donde estoy, me he adaptado, la gente me quiere bastante, mis hijos nacieron ahí y en el último juego cumplí 150 partidos con ellos, entonces estoy muy contento", recalcó Johan Vásquez.

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Johan Vásquez, encantado con la actuación de Gil Mora y su primer gol

El defensa Johan Vásquez sonrío al escuchar la pregunta sobre Gil Mora y su estreno con gol con México ante Colombia, aceptando su calidad pero recalcando que esperan más goles.

"En lo personal contento con él, a su corta edad mantiene los pies en la tierra sin desubicarse, y está bien rodeado con nosotros y estoy contento y espero no sea el último", acotó el defensa que años atrás debutó en un equipo modesto de Sonora y con el tiempo es un referente de estas épocas con México.