Perdió un ojo, estuvo a punto de abandonar el futbol, pero marcó gol en la victoria de su equipo en la Copa Africana de Naciones

La Selección de Burkina Faso consiguió su primera victoria en la Copa Africana de Naciones 2025 este miércoles 24 de diciembre tras una épica remontada sobre su similar de Guinea Ecuatorial en juego de la Fase de Grupos, en parte gracias a la anotación de Georgi Minoungou quien convirtió el primero de la hazaña.

Georgi Minoungou, de estar a punto de abandonar el futbol a ser figura de su selección

Georgi Minoungou marcó en el minuto cinco del agregado de la segunda mitad el primer gol de Burkina Faso que impulsó a su equipo a una épica remontada sobre Guinea Ecuatorial; sin embargo, el delantero burkinés del Seattle Sounders estuvo a punto de no ser convocado para este partido.

Y es que Minoungou pudo haber dejado el futbol en el 2023, cuando una grave infección le provocó la pérdida total de su ojo izquierdo, cuando se encontraba en una pretemporada en España.

El delantero, nacido en Costa de Marfil en 2002, pero naturalizado burkinés este año para jugar con Los Potros en las Eliminatorias Mundialistas, se encontraba realizando pretemporada con Seattle buscando ganarse un lugar en el primer equipo cuando ocurrió la tragedia.

“Fue uno de mis momentos más difíciles. Era mi oportunidad de conseguir un contrato con el primer equipo y luego no sé qué pasó. Entrenamiento tras entrenamiento, mi ojo empezó a tener problemas y luego tuve que operarme”, recordó.

Incluso los médicos le dijeron que no volvería a jugar futbol, pero Minougou se empeñó en continuar su sueño.

“No me afecta en absoluto. Mi ojo izquierdo no funciona, pero sigo trabajando. Tengo un ojo, pero puedo hacerlo mejor que quienes tienen dos. Ésa es mi mentalidad”, señaló el delantero.

Con un solo ojo, Minoungou ha logrado hacerse de un lugar en el Seattle, con el que disputó el Mundial de Clubes 2025 y ahora busca cerrar el año con una participación histórica para su selección en la Copa Africana de Naciones.

