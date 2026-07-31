Este DT no confió en la Hormiga González y ahora es sumamente criticado

Los caminos del futbol muchas veces concretan situaciones amargas para los involucrados. Previo al Puebla vs Chivas de este viernes 31 de julio de 2026, la afición no olvidó que Gerardo Espinoza no le dio la confianza a la Hormiga González cuando el ariete iniciaba su carrera en el primer equipo. Sin embargo, el técnico se defendió ante los señalamientos.

¿Por qué Gerardo Espinoza no confió en la Hormiga González?

La realidad es que el estratega mexicano es de los perfiles más prometedores en los banquillos, aunque ha tenido algunas malas gestiones en sus decisiones recientes. Sin embargo, su trabajo actual en Puebla le cruza ante su ex equipo. Por ello, ante serios cuestionamientos, declaró la razón por la que no le dio minutos a la Hormiga González cuando coincidieron en Chivas.

“Porque son momentos. Es un gran chico, lo conozco de años atrás. Yo dirigí al Tapatío, él estaba en la Sub 20 y yo lo llevé al Tapatío a entrenar, lo llevé a algunos viajes… En algún momento iba a ser el centro delantero de Chivas, estábamos seguros. Simplemente que hay momentos y él, en ese momento, no atravesaba su mejor versión”.

Estas palabras las declaró para un programa de televisión privada, que le recordó - como la afición también lo hizo fuertemente - que en su momento prefirió darle minutos al Chícharo, a Alan Pulido y a Teun Wilke. Sin embargo, la Hormiga González encontró su consolidación en primera división posteriormente.

¿Cuándo coincidieron Gerardo Espinoza y la Hormiga González?

Gerardo Espinoza es un técnico con buenos resultados en Chivas, pues dirigió al Tapatío donde salió campeón. Fue así que ante el fallido proyecto con Óscar García Junyent, el estratega mexicano entró de bomberazo para el Clausura 2025. El equipo ni siquiera se clasificó al Play-In y los caminos de Espinoza y el Guadalajara se separaron.

Fue justamente allí donde la Hormiga González iniciaba en el máximo nivel. Fernando Gago lo subió al primer equipo, Óscar García no duró nada en el puesto y parecía que Gerardo debía seguir con el proyecto del canterano… sin embargo en los 6 duelos donde dirigió a Chivas, Armando solamente recibió 11 minutos de confianza de parte del técnico mexicano.