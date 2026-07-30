Los partidos de MAÑANA viernes 31 de julio de la Liga BBVA MX, por la jornada 3 del Apertura 2026

El futbol mexicano no se detiene y la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 arranca este viernes 31 de julio con tres compromisos. La tradicional cartelera del Viernes Botanero de TV Azteca encabezará la noche futbolera, trayendo en pantalla abierta a dos de los clubes con mayor convocatoria en el país completamente EN VIVO y GRATIS.

Aquí te dejamos el desglose completo para disfrutar del arranque del fin de semana.

La cartelera de TV Azteca: Viernes Botanero

Puebla vs. Guadalajara

Hora: 18:50 hrs Estadio: Cuauhtémoc Panorama: La Franja del Puebla abre las puertas de su casa para recibir a unas Chivas que llegan con la obligación de sumar de a tres en patio ajeno. Un duelo que suele regalarnos goles y drama en la Angelópolis , abriendo la señal estelar de la televisora del Ajusco. Los Camoteros suman 3 puntos, los mismo que el conjunto dirigido por Gabriel Milito.

FC Juárez vs. Pumas

Hora: 21:00 hrs Estadio: Olímpico Benito Juárez Panorama: Inmediatamente al terminar en Puebla, la narración se traslada a la frontera. Los Bravos de Juárez se miden ante el conjunto universitario en una aduana pesada y calurosa. Pumas busca afianzar su funcionamiento ofensivo, mientras que la escuadra local intentará hacer valer la localía para escalar posiciones. El equipo fronterizo no tiene aún puntos en el torneo, mientras los felinos suman 3 unidades. VER AQUÍ LOS PARTIDOS DEL VIERNES BOTANERO



El resto de la jornada del viernes 31 de julio

Atlético de San Luis vs. Tijuana

Hora: 21:00 hrs Estadio: Libertad Financiera Panorama: En horario simultáneo, el cuadro potosino recibe en su remodelado inmueble a los Xolos de Tijuana . Ambos planteles viven actualidades contrastantes, prometiendo un choque de alto rendimiento físico y táctico en el Bajío. San Luis apenas tiene una unidad en dos partidos y el conjunto perruno es líder del torneo con 6 puntos.



TE PUEDE INTERESAR:



¿Dónde ver los partidos Puebla vs Guadalajara y Juárez vs Pumas?

Puebla vs Guadalajara y Juárez vs Pumas por la señal de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes que comenzará desde las 18:50 horas con la narración y análisis de los mejores.

