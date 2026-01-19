Germán Berterame ya habría aceptado FICHAR con el Inter Miami

El delantero argentino y nacionalizado mexicano Germán Beterame ya habría aceptado dejar a los Rayados de Monterrey y dirigirse a una nueva aventura ahora como futbolista de Inter Miami, señalan reportes desde Monterrey que dan por un hecho la transferencia.

Berterame y la Pandilla recibieron esta propuesta de transferencia la semana pasada y aunque no se ha hecho le negociación, parece que desde el primer momento parecía que el jugador se iba a decidir por el Inter Miami por múltiples factores y es que quién rechazaría una oferta que cumple en lo económico y que te hará estar junto a Lionel Messi en el mismo equipo.

Germán Berterame no rindió al 100 por ciento, ya que fue utilizado de extremo derecho en lugar de centro delantero|Selección Nacional de México

Los medios en Monterrey apuntan que en las siguientes horas se estaría haciendo la operación para que Germán Berterame, de 27 años se vaya al Inter Miami para vestir su cuarta camiseta en su carrera profesional.

Los puntos por los cuales Berterame no se resistiría a esta oferta de Inter Miami

-El Inter Miami habría ofecido por Bertarame 15 millones de dólares

-Berterame jugará con Messi, Rodrigo DePaul, Luis Suárez y otros más

-Su sueldo será mejorado en el equipo de Beckham

-Se mudará a una famosa y atractiva ciudad como es Miami

-Tendrá proyección hacia el Mundial del 2026 y un buen momento de competencia lo impulsaría a estar en la lista final y hasta a la titularidad

El día que Inter Miami se fijó en Berterame

Berterame no llegó de la nada a los ojos del Inter Miami, y hay dos factores que aportan a este inminente fichaje, el primer es que jugó en la edición 2024 de Concachampions y derrotaron en la serie al Inter Miami en la etapa de Cuartos de Final, en donde Berte marcó un muy gol, quitándose la marca en los linderos del área y tirando de derecha para anotar un gol importantísimo en la serie.

El otro factor es que Alberto Marrero, directivo del futbol quien fue presidente del Atlético San Luis llevó en su momento a Berterame al equipo rojiblanco y ahora es jefe de la oficina de futbol del Inter Miami, por lo que no habría olvidado al atacante y ahora habría estado detrás de ese fichaje.