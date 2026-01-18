El giro drástico que podría tener Germán Berterame y que lo impusaría hacia la Copa Mundial de la FIFA

Hasta hace unos días Germán Berterame estaba totalmente enfocado en Rayados de Monterrey, pero ahora una oferta muy tentadora de parte del Inter Miami lo han puesto a pensar en su carrera, su futuro y un desarrollo brutal que podría tener y que además lo impulsarían hacia la Selección Mexicana y el Mundial del 2026.

En las últimas horas surgió la versión que colocaba a Berte en el Intert Miami, rumor que fue confirmado por el alto directivo de La Pandilla, José Antonio Tato Noriega quien explicó que existe esa oferta, que podría llegar a interesar al jugador Berterame por la oferta y que inclusive al propio equipo le puede parecer tentadora, pero explicó que el momento no es el oportuno cuando están de lleno en competencia y existe poco margen para fichar a un delantero.

Sin embargo, siempre estos son los puntos que pueden poner a favor una transferencia y Berterame, sin faltarle al equipo regio, podría decantarse por esta nueva aventura y es que se trata por algo más que cambiar de equipo.

Los motivos por los cuales Germán Berterame se iría de Rayados

Se dice que por Berterame estarían ofreciendo 15 millones de dólares para llevarlo a la MLS con el Inter Miami, pero además que tendría un salario superior a lo que percibe en Monterrey, motivo por el que eso ya es tentador.

Pero mirando más a fondo, está la posibilidad de ser compañero de Lionel Messi , definir sus pases a gol o ponerle asistencias al propio Leo Messi; juntarse con su también compatriota Rodrigo De Paul y pelear por títulos del equipo que preside David Beckahm, lo que suena como una historia de ensueño para el futbolista.

Este crecimiento lo coloca en la lucha que es muy seria por la delantera del equipo mexicano, para la Copa Mundial de la FIFA que arranca en menos de 5 meses, pues Santi Gimenez se está recuperando de una operación; Alexis Vega también fue recientemente operado; Chucky Lozano está sin rumbo fijo; Chino Huerta también se recupera de una lesión y las opciones no son tan amplias.

Javier Aguirre así podría fijarse en Bertarame y el de origen argentino podría colarse a la titularidad del equipo azteca en la Copa Mundial de la FIFA, aunque aún hay muchas semanas por delante y muchas situaciones pueden suceder.