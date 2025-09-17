Goleador y estrella de Rayados tendría los días contados en el equipo

La llegada de Anthony Martial, procedente del AEK Atenas, donde firmó 9 goles y 2 asistencias en 24 partidos, no solo ha generado ilusión entre la afición de Monterrey, también ha encendido las alarmas sobre el futuro de Germán Berterame. El delantero argentino, pieza clave en el ataque rayado durante las últimas temporadas, podría estar viviendo sus últimos meses en la Sultana del Norte.

El próximo destino de Berterame

De acuerdo con diversos medios deportivos, equipos de la Saudi Pro League y de la MLS siguen muy de cerca la situación del atacante de 26 años y preparan ofertas que rondarían hasta los 11.8 millones de dólares. Aunque no se han revelado los nombres de los clubes interesados, las negociaciones podrían acelerarse ante la inminente competencia que representará Martial en la delantera rayada.

Berterame mantiene contrato con Rayados hasta diciembre de 2027, lo que le da al club un margen de maniobra importante para decidir su futuro. Desde su llegada, el argentino ha demostrado ser un goleador confiable con 60 goles en 137 partidos, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo regio. Sin embargo, la política de fichajes de alto perfil que caracteriza a Monterrey podría abrirle la puerta a una salida anticipada.

La llegada de Martial plantea un nuevo escenario en la ofensiva rayada, mientras el francés busca consolidarse como figura en la Liga MX, Berterame aparece en la mira de proyectos ambiciosos en Arabia Saudita y Estados Unidos. La decisión no solo marcará el rumbo del delantero argentino, sino que también definirá cómo Rayados equilibra su plantilla entre estrellas internacionales y los jugadores que ya se han ganado a la afición con goles y constancia.

