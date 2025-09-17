¡ÚLTIMA HORA! Chivas sufre sensible baja por lesión que impactará en la ofensiva rojiblanca
Roberto ‘Piojo’ Alvarado tiene una lesión por lo que se ausentará del cuadro de las Chivas, que lo extrañará al extremo en el ataque para los compromisos que vienen.
Chivas enfrenta a Tigres en duelo pendiente de la Jornada 1 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y camino a ese juego han anunciado la lista de futbolistas disponibles, y que entran en la convocatoria, destacando que el delantero mexicano Roberto ‘Piojo’ Alvarado no estará disponible por lesión.
La lesión de suma a la que se anunció hace unos días de Alan Mozo , aunque con pronósticos muy diferentes, pues parece que en el caso de Alvarado es tratamiento y descanso y su ausencia será solo ante Tigres, de acuerdo al comunicado de Chivas.
Roberto Alvarado anotó en el Clásico Nacional ante el América y suele ser uno de los hombres de mayor peligro para los rojiblancos, y en un partido de alta exigencia como es anteTigres se vuelve en un duro golpe para el equipo de Gabriel Milito.
Te podría interesar: ¿Por qué Chivas y Tigres jugarán a media semana?
¿Cuál es la lesión de Roberto Piojo Alvarado?
Chivas explicó que el problema es el tobillo izquierdo y aunque no es algo delicado, no es elegible para medirse ante Tigres en este juego clave para ambos equipos, para poder sumar cuando el torneo Apertura 2025 va rumbo a la fecha 9.
“Durante El Clásico de México, Roberto Alvarado sufrió un mecanismo lesivo en el tobillo derecho, por lo que tuvo que abandonar la cancha. A su llegada a Guadalajara se le realizaron estudios de imagen. Ante la evolución que ha presentado, se volverán a realizar exámenes para determinar el estado de salud del jugador. Mientras tanto, no estará disponible contra Tigres”, dice el comunicado de Chivas publicado la tarde del martes.
Sumado a Alvarado, destacan las situaciones de Alan Mozo, Daniel Aguirre y Alan Pulido , quienes tampoco jugarán en definitiva ante Tigres.
Esta es la convocatoria de Chivas para enfrentar a Tigres
Raúl Rangel
- Oscar Whalley
- Miguel Gómez
- Richard Ledezma
- Gilberto Sepúlveda
- Miguel Tapias
- Diego Campillo
- José Castillo
- Bryan González
- Luis Romo
- Rubén González
- Erick Gutiérrez
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Isaac Brizuela
- Cade Cowell
- Hugo Camberos
- Yael Padilla
- Santiago Sandoval
- Javier Hernández
- Armando González
- Teun Wilke
🇫🇷 LISTA COMPLETA DE CONVOCADOS PARA ENFRENTAR A TIGRES POR LA J1 🇫🇷— CHIVAS (@Chivas) September 17, 2025
🔥 ¡VAMOS CON TODO POR ESOS 3️⃣ PUNTOS, REBAÑO! 🐐https://t.co/q49ElZCZp5