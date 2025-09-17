¡ÚLTIMA HORA! Chivas sufre sensible baja por lesión que impactará en la ofensiva rojiblanca

Chivas enfrenta a Tigres en duelo pendiente de la Jornada 1 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y camino a ese juego han anunciado la lista de futbolistas disponibles, y que entran en la convocatoria, destacando que el delantero mexicano Roberto ‘Piojo’ Alvarado no estará disponible por lesión.

La lesión de suma a la que se anunció hace unos días de Alan Mozo , aunque con pronósticos muy diferentes, pues parece que en el caso de Alvarado es tratamiento y descanso y su ausencia será solo ante Tigres, de acuerdo al comunicado de Chivas.

Roberto Alvarado anotó en el Clásico Nacional ante el América y suele ser uno de los hombres de mayor peligro para los rojiblancos, y en un partido de alta exigencia como es anteTigres se vuelve en un duro golpe para el equipo de Gabriel Milito.

Te podría interesar: ¿Por qué Chivas y Tigres jugarán a media semana?

¿Cuál es la lesión de Roberto Piojo Alvarado?

Chivas explicó que el problema es el tobillo izquierdo y aunque no es algo delicado, no es elegible para medirse ante Tigres en este juego clave para ambos equipos, para poder sumar cuando el torneo Apertura 2025 va rumbo a la fecha 9.

“Durante El Clásico de México, Roberto Alvarado sufrió un mecanismo lesivo en el tobillo derecho, por lo que tuvo que abandonar la cancha. A su llegada a Guadalajara se le realizaron estudios de imagen. Ante la evolución que ha presentado, se volverán a realizar exámenes para determinar el estado de salud del jugador. Mientras tanto, no estará disponible contra Tigres”, dice el comunicado de Chivas publicado la tarde del martes.

Sumado a Alvarado, destacan las situaciones de Alan Mozo, Daniel Aguirre y Alan Pulido , quienes tampoco jugarán en definitiva ante Tigres.

Esta es la convocatoria de Chivas para enfrentar a Tigres

Raúl Rangel

- Oscar Whalley

- Miguel Gómez

- Richard Ledezma

- Gilberto Sepúlveda

- Miguel Tapias

- Diego Campillo

- José Castillo

- Bryan González

- Luis Romo

- Rubén González

- Erick Gutiérrez

- Omar Govea

- Efraín Álvarez

- Isaac Brizuela

- Cade Cowell

- Hugo Camberos

- Yael Padilla

- Santiago Sandoval

- Javier Hernández

- Armando González

- Teun Wilke