Ghana 1-0 Panamá: Pesadilla canalera en Toronto tras gol de último minuto

Durísimo revés para la Selección Nacional de Panamá en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro canalero cayó por la mínima diferencia ante su similar de Ghana tras un tanto de Caleb Yirenkyi al minuto 95 para darle las tres unidades a las Estrellas Negras. Con este resultado, los pupilos de Thomas Christensen se complican la vida en esta justa veraniega a falta de enfrentar a los dos combinados que son favoritos para avanzar en este grupo; Inglaterra y Croacia.

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Horario de Ghana vs Panamá

El partido entre Ghana y Panamá está programado para comenzar en punto de las 17:00 pm, tiempo del Centro de México. Será el segundo encuentro del grupo L, de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, después de que Inglaterra y Croacia ya disputaron su respectivo encuentro, mismo en el que Inglaterra ganó 4 a 2, lo que los colocó en el primer lugar de su grupo.

Alineaciones de Ghana vs Panamá

Ghana: Lawrence Ati Zigi, Adjetey, Mensah, Opoku, Senaya, Yirenkyi, Semenyo, Owusu, Ayew, Sulemana y Nuamah

Panamá: Mosquera, Blackman, Córdoba, Ramos, Harvey, Andrade, Murillo, Martínez, Jose Luis Rodríguez, Bárcenas, Waterman.

¿Juega Adalberto Carrasquilla?

Tras sufrir una fuerte lesión en la final de la Liga MX, Adalberto Carrasquilla estuvo en duda para el inicio del Mundial, sin embargo, en días recientes estuvo entrenando a la par con la selección de Panamá. Para el encuentro de hoy miércoles 17 de junio 2026, Coco Carrasquilla se encuentra en la banca.