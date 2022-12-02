Resultados hoy 2 de diciembre | Copa del Mundo de Qatar 2022
En la jornada del viernes 2 de diciembre se definieron los dos primeros lugares de los grupos G y H de la Copa del Mundo de Qatar 2022; revisa los resultados
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