Regresa al mando de Rumanía: la leyenda vuelve con una misión histórica

El futbol europeo revive una historia cargada de simbolismo. Gheorghe Hagi, considerado el mejor jugador en la historia de Rumanía, fue nombrado nuevamente seleccionador nacional, en un movimiento que mezcla nostalgia, respeto y ambición.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo está IMPARABLE, anotó y se acerca a marca histórica

La decisión llega tras el fallecimiento de Mircea Lucescu, figura clave en el desarrollo del balompié en el país balcánico. La Federación Rumana de Futbol confirmó el nombramiento en voz de su presidente, Razvan Burleanu, quien destacó la importancia de contar con Hagi al frente del proyecto. Será la segunda etapa del exmediocampista como técnico del combinado nacional, luego de una breve experiencia en 2011.

Necaxa 1-1 Tigres | Resumen y Goles | Jornada 15 | Clausura 2026

Una leyenda que busca trasladar su grandeza al banquillo

A sus 61 años, Hagi vuelve con un objetivo claro: devolverle protagonismo a Rumanía en el escenario internacional.

"Es un honor y una gran responsabilidad representar a Rumanía una vez más", aseguró el exjugador, quien dejó huella en clubes como el Real Madrid, Barcelona y Galatasaray.

Apodado el "Maradona de los Cárpatos", Hagi fue el líder de la llamada "generación de oro", disputando tres Copas del Mundo (1990, 1994 y 1998) y tres Eurocopas. Además, es el máximo goleador histórico de su selección con 35 anotaciones.

Ahora, desde el banquillo, pretende replicar ese impacto. El nuevo estratega dejó claro que su proyecto estará basado en una idea ambiciosa: un equipo valiente, que ataque, pero que también sepa defender con orden. Para ello, subrayó la importancia de elegir jugadores con experiencia internacional y recorrido competitivo.

Un nuevo ciclo con retos inmediatos

El reto no será sencillo. Hagi tomará las riendas en un contexto emocional complejo tras la pérdida de Lucescu, a quien describió como "más que un entrenador, un padre". Sin embargo, el exfutbolista se mostró motivado por el desafío de hacer feliz a todo un país.

Su nueva etapa comenzará en junio, con partidos amistosos frente a Georgia y Gales, que servirán como preparación rumbo a la Liga de Naciones de la UEFA, cuya actividad oficial iniciará en septiembre.

La expectativa es alta. Rumanía apuesta por la experiencia, el liderazgo y la identidad de uno de sus mayores íconos para encarar una nueva etapa.

Hagi lo tiene claro: quiere ganar, competir y devolverle ilusión a una afición que sueña con revivir sus mejores épocas. El "Rey" ha vuelto… y ahora busca escribir una nueva historia, esta vez desde la banda.

Te puede interesar: ¿Quién fue el autor del primer gol en la historia de la Copa Mundial de la FIFA?