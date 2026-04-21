¿Quién fue el autor del primer gol en la historia de la Copa Mundial de la FIFA?

La historia de la Copa Mundial de la FIFA, se encuentra llena de momentos de magia y otros que siempre van a ser recordados, pero existe uno que siempre va a ser mencionado por todos, el primer gol de la máxima competencia del futbol.

Este momento ocurrió en la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA, celebrada en Uruguay en 1930, donde un delantero tuvo la fortuna de grabar su nombre en la historia del futbol para siempre.

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¿Quién marcó el primer gol en la Copa Mundial de la FIFA?

El primer gol en la Copa Mundial de la FIFA, fue hecho por el francés, Lucien Laurent, quien anotó en el partido inaugural ante la Selección Mexicana, el partido se celebró el 13 de julio de 1930 en Montevideo, Uruguay, el resultado final de ese encuentro fue a favor de los galos por un marcador de 4-1.

La anotación llegó al minuto 19, luego de una jugada que comenzó por la banda derecha, donde Lucien Laurent, logró tomar el balón de volea para sorprender al portero mexicano y romper la red por primera ocasión en la Copa Mundial de la FIFA.

Muchos años después, durante una gala organizada en la Copa Mundial de la FIFA de Italia 1990, el hijo de Lucien Laurent, habló sobre el momento que vivió su padre en 1930.

Yo sabía que él había jugado en el equipo de Francia y que había participado en un Mundial, pero sin más

En el segundo partido de Francia, Lucien Laurent salió con una lesión en el tobillo, siendo un factor para que su equipo perdiera ante Argentina 0-1, tampoco pudo disputar el tercer duelo ante Chile, donde perdieron por el mismo marcador.

Lucien Laurent perdió la vida a los 91 años de edad, el 11 de abril de 2005, aunque su nombre siempre va a ser recordado en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

