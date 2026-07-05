Los viajes de Infantino en el Mundial 2026: ¿cuántos kilómetros registra hasta ahora?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en uno de los eventos más espectaculares en la historia de este deporte, y parte de lo anterior deriva de la cantidad de juegos que existen al día no solo en México, sino también en Canadá y, finalmente, los Estados Unidos.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Otro punto a destacar es la participación de Gianni Infantino, presidente de la FIFA que ha logrado estar en gran parte de los juegos que se han disputado hasta ahora. De hecho, hay un dato que comprueba su importancia en esta Copa Mundial del 2026. ¿De cuál se trata?

¿Cuántos kilómetros ha viajado Gianni Infantino en el Mundial 2026?

Distintos reportes mencionan que, en un lapso de solamente diez días dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2027, el presidente de la FIFA ha recorrido poco más de 31,000 kilómetros con el objetivo de estar en gran parte de los juegos, sobre todo, en los Estados Unidos.

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Se sabe, además, que en este lapso de tiempo Gianni Infantino tuvo la oportunidad de asistir a diez compromisos correspondientes a esta Copa del Mundo en distintas sedes, destacando lo que ocurrió en el duelo inaugural entre México y Sudáfrica en la cancha del Estadio CDMX.

Del mismo modo, el recorrido de Gianni Infantino se ha dado a través de un jet privado Gulfstream G650ER, mismo que es capaz de volar a 950 kilómetros por hora, de acuerdo con Google Gemini. Con ello, se espera que su recorrido se mantenga en la fase final del Mundial 2026.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en punto de las 13:00 horas, tiempo centro de México. Dicho duelo se disputará en el MetLife Stadium, inmueble cuya capacidad es para poco más de 82,500 aficionados.