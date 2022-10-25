¡Gigantes en crisis!: Reacciones de la Semana 7 de la NFL

Los veteranos quarterbacks Tom Brady, de Buccaneers, Aaron Rodgers, de Packers, y Russell Wilson, de Broncos, han decepcionado con su desempeño en las siete primeras semanas de la temporada 2022 de la NFL.

Los tres pasadores tienen a sus respectivos equipos con récord negativo. Tampa Bay suma tres ganados y cuatro perdidos, misma marca que ostenta Green Bay; Denver acumula 2-5.

Si los Buccaneers de Brady marchan en el primer lugar del Sur de la NFC, con 3-4, es porque su división es la peor de la liga. Sus cuatro integrantes poseen récord perdedor; Falcons tiene 3-4; Panthers, 2-5; y Saints, 2-5.

El mariscal de campo de 45 años cambió en febrero pasado la tranquilidad del retiro que anunció, y del que se arrepintió 40 días después, por una campaña de pesadilla que le ha acarreado críticas.

Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, se ausentó en dos de los tres partidos de la pretemporada de los Bucs; recibió un permiso de 11 días para arreglar asuntos personales.

A eso se sumó que al inicio de la temporada 2022 el entrenador de Tampa Bay, Todd Bowles, informó que el ganador de siete anillos de Super Bowl tendría descanso todos los miércoles por su veteranía.

Analizamos esto y lo más importante de la Semana 7 de la NFL en El Ritual Podcast.

