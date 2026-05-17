¿Gignac prepararía PIZZAS a su retiro del futbol profesional?

El delantero francés André-Pierre Gignac estaría decidido a una actividad empresarial y culinaria una vez que termine su carrera como profesional; así lo va adelantando en sus redes sociales donde se aprecia su proyecto.

Gignac, jugador histórico de Tigres y de la Liga MX, ha ido revelando que está por abrir un restaurante en Nuevo León, en donde la especialidad será la pizza, pero al estilo francés, por lo que al ser de un personaje como Gignac, serán pizzas especiales y todo apunta a que serán para paladares exigentes.

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El proyecto ya accarrea en redes sociales, especialmente en Instagram 10 mil seguidores en la cuenta de Petite Canaille, la cual curiosamente solo sigue a una persona y es el mismísimo Gignac, quien ya aparece en los posteos y quien compartió una historia en sus redes sociales.

Este restautarante de Gignac, en sus escasas publicaciones recalca que la pizza francesa será la especialidad, pero un personaje avisa en que serán más específicamente de Marsella, en donde también Gignac tiene relación.

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El restaurante Petite Canaille, abrirá pronto sus puertas, al parecer no hay fecha exacta pues están en un proceso de remodelación y construcción de marca que por ahora se vaticina muy ambiciosa.

¿Qué sigue en lo deportivo para Gignac?

El sábado 20 de mayo, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, se medirán la escuadra de Toluca ante Tigres, en la gran Final de la Concachampions, y ese será un reto más y oportunidad para Gignac de seguir ampliando su histórico paso por los felinos.