De compañeros a RIVALES en Semifinales: la historia que pocos saben de dos FIGURAS en el partido Pachuca vs Pumas

La semifinal del torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre el cuadro de Pachuca y Pumas, tendrá un curiosa historia que pocos, muy pocos recuerdan y se trata del antecedente que existe entre Esteban Solari y Efraín Juárez, los estrategas de los equipos.

Esta noche en el Estadio Hidalgo, ambos entrenadores se estrenarán en esta etapa de antesala de la Final. Su encuentro será por demás especial, pues en el lejano 2008 se encontraron brevemente cuando Efraín Juárez veía nacer su carrera profesional y Solari luego de ser goleador en Liga MX, le llegó una oportunidad única procedente del Almeria de la Liga de España.

El tiempo que compartieron fue muy breve y en esos años los dos jugadores tenían un cierto impacto en el balompié mexicano, pues Efraín Juárez se dio a conocer por el campeonato del mundo Sub 17 que se consiguió en el 2005.

Te podría interesar: IA revela el pronóstico del equipo ganador del partido Pachuca vs Pumas

En tanto que Esteban Solari llegó con reflectores a Liga MX y también acompañado del impacto de su apellido por su hermano Santiago Solari. La Liga MX le quedó chica, pues anotó 25 goles en un par de torneos y emigró cuando aún tenía contrato.

Con clase en aquellos años Solari se despidió de Pumas: "Han tenido la grandeza de darme una mano en contra de sus intereses, ya que me han dado la oportunidad de emigrar, a mis 28 años, para mí todavía es una ilusión jugar en Europa, una ilusión que tengo desde siempre. Si hoy puedo dar este salto es gracias a haber sido goleador, y eso es gracias a que hay un gran grupo, a un Cuerpo Técnico que me dio toda la confianza y a la Directiva y a la afición universitaria, que me trató como a un mexicano, algo que no pasa casi nunca, porque yo he estado en mucho países y casi nunca ocurre".

Te podría interesar: ¿Sin James Rodríguez? Este es el listado de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026

Hora exacta del arranque del partido de ida de Semifinales Pachuca vs Pumas

El partido de Pachuca vs Pumas, ida de las semifinales del Clausura 2026, arranca a las 19:00 HRS de este 14 de mayo y será el primer capítulo de la historia que cierra el domingo, juego que podrás ver por Azteca Deportes.