Es goleador, podría ser campeón de la Liga BBVA MX y así construyó su propia casa

La gran final del futbol mexicano traerá consigo un duelo muy vibrante entre Toluca y Tigres , dos escuadras que han logrado campeonatos al por mayor durante este siglo. De todos los futbolistas que pisarán el campo destaca uno que, además de buscar el título de Liga BBVA MX, destaca por sus dotes como arquitecto.

Con más de 40 años de edad, y luego de convertirse en la máxima leyenda en la historia de la institución, André-Pierre Gignac se dice listo para cosechar un título de Liga BBVA MX más con la casaca de Tigres. No obstante, previo a esto abrió su corazón para confirmar el amor que siente por la arquitectura.

¿Gignac, campeón de la Liga BBVA MX con Tigres, construyó su propia casa?

El pasado 5 de diciembre André-Pierre Gignac cumplió 40 años de edad, por lo que, a través de un video en YouTube, la cuenta Téléfoot compartió 72 horas a su lado como forma de celebración. Fue precisamente ahí en donde el francés reveló que la construcción de su casa fue por obra suya.

De acuerdo con sus palabras, el hogar que tiene junto a su familia en Monterrey, Nuevo León, fue un diseño propio, lo cual habla del amor que siente por la arquitectura. Además, aseguró que la construyó desde cero luego de ver el terreno, por lo que comenzó todo a través de una hoja de papel.

Gignac explica que siempre soñó con tener una casa en donde hubiera una cancha de futbol profesional, hecho que logró en la residencia que tiene en Monterrey. Del mismo modo, vale decir que su hogar también cuenta con otras amenidades, entre las que destacan una alberca, toboganes y cabañas.

¿Cuántos goles tiene Gignac con Tigres?

André-Pierre Gignac llegó a Tigres como agente libre hace poco más de una década, tiempo suficiente para haber ganado cinco títulos de Liga BBVA MX. Además, el francés es el máximo goleador en la institución pues, en 422 duelos disputados, acumula 221 anotaciones hasta ahora.