Estas son todas las BAJAS que tendrá Cruz Azul para enfrentar a Flamengo

Todo está listo para que Cruz Azul haga su debut oficial en la Copa Intercontinental 2025 . Su primer encuentro será el Derbi de las Américas ante el Flamengo, institución a la que deberá enfrentar con un total de tres bajas que no estarán disponibles para el técnico argentino Nicolás Larcamón.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Cruz Azul llega a esta instancia luego de caer en la ronda de semifinales del Apertura 2025 ante los Tigres por su posición en la tabla. Del otro lado de la moneda se encuentra un Flamengo que, además de ser el campeón del Brasileirao, logró el título de la Copa Libertadores 2025.

¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para enfrentar a Flamengo?

La primera baja confirmada para Cruz Azul es la de Jesús Orozco Chiquete, quien tuvo un desafortunado momento en la semifinal de vuelta ante Tigres luego de que su tobillo se doblara por completo, lo cual hará que, al menos, se pierda este compromiso frente al Flamengo.

Reconocimiento de cancha en el Áhmad bin Ali 🏟️💙 pic.twitter.com/ymSq1jXXro — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 9, 2025

A la ausencia de Jesús Orozco Chiquete se suma la de Kevin Mier, quien tras la barrida de Adalberto Carrasquilla en la Jornada 17 de la temporada regular sufrió una fractura de tibia. El tiempo de rehabilitación para el colombiano es largo, por lo que su presencia en el próximo Mundial no está garantizada.

Finalmente, es preciso hablar de Andrés Montaño, quien se lastimó cuando Vicente Sánchez aún era técnico de Cruz Azul. El mediocampista tuvo una fuerte lesión en un encuentro de Concachampions, por lo que se espera que esté disponible para los primeros meses del próximo mes.

¿Cuándo y dónde será el juego entre Cruz Azul y Flamengo?

El Derbi de las Américas; es decir, los cuartos de final de la Copa Intercontinental 2025 entre Cruz Azul y Flamengo , está programado para llevarse a cabo este miércoles 10 de diciembre en Qatar. El duelo comenzará en punto de las 11:00 horas (tiempo centro de México), mediante las plataformas de FIFA+.