Gil Mora recibe apodo de parte de Sebastián ‘EL LOCO’ Abreu

El mediocampista Gilberto Mora tuvo otra actuación estelar en Liga MX, ahora jugando en la ida de los Cuartos de Final en contra de Tigres, manejando los hilos y logrando marcar el tercer gol del partido que los coloca como un serio aspirante a ir a Semifinales. Su talento ha orillado a su entrenador a bautizar a Morita de una manera curiosa y extraña: LA PIRAÑA.

Este apodo se lo puso uno de sus mentores, Washington Sebastian Abreu, apodado EL LOCO, quien en una rueda de prensa habló sobre el sobrenombre del joven jugador y explicó los motivos de llamarle así.

"Él es LA PIRAÑA, es LA PIRAÑA MORA, con esa idea de querer comerse el mundo de buena manera, de querer seguir mejorado y seguir creciendo de no quedarse con lo que ya consiguió por eso te digo que es muy fácil administrar ese tipo de jugadores, porque tienen claro para dónde quieren ir. Es lindo que los chavos que están subiendo en primera lo ven como un espejo, siguen sus pasos, ven qué come. Gil Mora sabe que es un ejemplo y ese legado es ahora fundamental", acotó Sebastian Abreu.

Cierra Gil Mora a lo grande en el torneo Apertura 2025

El delantero Gilberto Mora de solo 17 años de edad, está presionando fuerte en este cierre de año, con dos dignas apariciones con la Selección Mexicana ante Uruguay y el cuadro de Paraguay en la última fecha FIFA.

Con todo y ese trajín, el jugador mexicano se unió en los entrenamientos de su equipo y jugó el PLAY IN enfocado en aportar y así lo logró midiéndose ante Juárez.

Ahora en la instancia de Cuartos de Final, sometieron en el duelo de ida a los felinos en donde se destacó ante un equipo de experiencia y de muchos recursos línea por línea como es Tigres.

