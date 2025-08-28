Eliminó al América, Chivas recibió millones por él y ahora podría ser abucheado en la que fuera su casa

Este sábado, el Estadio Akron será el escenario de un duelo con mucha historia en la jornada 7 de la Liga BBVA MX , cuando Chivas reciba a Cruz Azul. Más allá de la rivalidad deportiva, el encuentro tendrá un ingrediente especial: el regreso de Gilberto “Chiquete” Orozco al hogar rojiblanco, ahora como zaguero de La Máquina. Será la primera vez que el defensor se enfrente a su exequipo en el estadio donde forjó su carrera, un momento que promete emociones intensas tanto para el jugador como para la afición.

La salida de Chiquete de Chivas a principios de 2025 fue una de las novelas más sonadas del mercado de fichajes. Cruz Azul pagó una cláusula de rescisión de 11 millones de dólares por el zaguero, quien dejó Guadalajara tras 101 partidos y dos goles, uno de ellos inolvidable: el tanto que ayudó a eliminar al América en las semifinales del Clausura 2023.

La polémica llegada de Orozco a Cruz Azul

Su traspaso no estuvo exento de polémica, ya que Orozco expresó su descontento con la dirigencia encabezada por Juan Carlos Martínez Castrejo, quien bloqueó una oferta del Anderlecht belga que pudo haberlo llevado a Europa.

Chiquete pudo haberse enfrentado a Chivas el torneo pasado, una suspensión le impidió estar en la victoria de Cruz Azul por 1-0 en el Estadio Jalisco, un partido jugado allí debido al veto del Akron tras el incidente de un botellazo a jugadores del América en el Clásico Nacional. Ahora, con 30 partidos disputados con La Máquina y un título de la Copa de Campeones de Concacaf 2025 en su palmarés, Orozco regresa como un jugador consolidado.

La mala experiencia de ex Chivas en el Akron

La afición rojiblanca ha abucheado en el pasado a exjugadores como Alexis Vega, Uriel Antuna, César Huerta y “Chicote” Calderón en sus visitas al Akron. Este sábado, Chiquete enfrentará el desafío de lidiar con un recibimiento que podría ser hostil, mientras busca ayudar a Cruz Azul a sumar tres puntos y hundir el proyecto de Gabriel Milito.

