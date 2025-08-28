América ya tiene definido el futuro de Néstor Araujo en el equipo: esto pasaría en pleno Apertura 2025

Todo hacía creer que Néstor Araujo no era parte de los planes del América para el Apertura 2025, prueba de ello la falta de minutos en el torneo. No obstante, el defensa continúa entrenando al parejo del equipo en espera de una buena propuesta para marcharse, pero todo parece indicar que se quedará en el club, pese a que fue sondeado por Cruz Azul cuando Gonzalo Piovi estuvo a punto de firmar con Inter Miami .

Araujo también llamó la atención de Pumas, ante la posible salida de Nathan Silva, a quien a UNAM no dejará ir a cambio de una millonada cifra . Aunque esta opción está completamente descartada, de acuerdo con información del periodista Alejandro Alfaro.

@nestoraraujo14 Néstor Araujo sigue entrenando al parejo del equipo y todo parece indicar que se quedará en el América

El argumento del club universitario es que los mejores años del mexicano ya pasaron, aunado a que no quieren correr el riesgo de contratarlo ante sus múltiples lesiones en los últimos años. Además, este fichaje causaría controversia entre los aficionados de ambos clubes, pues Néstor pasaría del América al acérrimo rival.

Cabe mencionar que el precio actual de Araujo es accesible para los equipos de la Liga BBVA MX, pues pasó de valer 9 millones de euros (196.7 millones de pesos) en 2020 cuando militaba en el Celta de Vigo a tan solo 500 mil euros (10.8 millones de pesos) en este 2025, según Transfermarkt.

Los equipos interesados en Néstor Araujo a lo largo del mercado de fichajes

Néstor Araujo estuvo a punto de regresar con Santos Laguna, club en el que conquistó 2 títulos de la Liga BBVA MX, pero no llegó a un acuerdo con la directiva. El defensa también estuvo en la órbita del Cruz Azul, equipo que lo formó y debutó en Primera División.

El exseleccionado mexicano fue uno de los prospectos de la Máquina cuando Gonzalo Piovi estuvo a punto de marcharse a Inter Miami, pero ante la caída del fichaje y el buen momento de Jesús Orozco Chiquete se descartó la posibilidad.

Araujo también sonó para Pumas, pero tal parece que no tendrá la oportunidad de cambiar de aires y todo apunta que se quedará en América, si es que no ocurre algo extraordinario hasta el 12 de septiembre, fecha en la que cierra el mercado del futbol mexicano.