Por este motivo, Sergio Ramos se podría perder los partidos más difíciles del torneo

Sergio Ramos se ha consolidado en este torneo como una pieza clave del gran arranque de torneo de los Rayados, existe la posibilidad de que se pueda perder alguno de los partidos ante rivales como el América o el Toluca.

El ex futbolista del Real Madrid ha disputado todos los minutos posibles de las seis jornadas que lleva el certamen, además de que viene de anotar un gol en la victoria que tuvieron ante el Necaxa en la fecha del fin de semana pasado. Sin embargo, Ramos también ya lleva cuatro tarjetas amarillas en las seis jornadas que van de la fase regular, por lo que en caso de volver a ser amonestado, tendrá que pagar un partido de suspensión por acumulación de cartones preventivos.

Los partidos claves que se perdería Ramos

Los próximos partidos de la “Pandilla” son de visita; primero ante el Puebla en duelo de la Fecha 7, y posteriormente contra el Querétaro en la Jornada 8; luego volverá a casa para enfrentar al América en la Fecha 9 y después viajará a Toluca para la Jornada 10.

Si la quinta amarilla para el español llega en el juego ante los Gallos Blancos, será una baja sensible para el compromiso contra las Águilas; de la misma forma que si la amonestación la recibe contra los azulcremas, su ausencia se daría en el choque contra el vigente campeón, los Diablos Rojos.

Ramos, cerca de superar su primer torneo

El zaguero de los Rayados está muy cerca de superar los números que tuvo en el anterior semestre, en el que fue su llegada al futbol mexicano después de una larga trayectoria por Europa.

El que fuera Campeón del Mundo con España participó en apenas ocho partidos de la fase regular del Clausura 2025, todos como titular y con 693 minutos en cancha; por lo que ahora está a tan solo 153 minutos de igualar esta cifra, es decir que con dos juegos más que complete lo conseguirá.

Cabe señalar que en el torneo pasado logró marcar tres tantos, mientras solo vio dos tarjetas amarillas, pero también recibió una tarjeta roja.

