Gilberto Mora enloqueció a todos: los 5 mejores penaltis a lo Panenka

Además, el joven de los Xolos de Tijuana contó de quién aprendió a cobrar así los penales y por qué decidió eso ante Juárez

Diego Gonzalez
Liga MX
Lo de este jugador no deja de sorprender… Hace pocos días la prensa uruguaya se rindió ante Gilberto Mora tras el duelo de selecciones (México - Uruguay) y ahora volvió a la Liga BBVA MX para demostrar toda su calidad. El joven de 17 años tomó la responsabilidad de cobrar un penalti muy complejo y lo resolvió como un crack: la picó a lo Panenka.

Gil Mora fue uno de los responsables de que Tijuana avanzara a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 al vencer a Juárez . Es que el joven tomó la decisión de tomar ese penal a favor de Xolos en el Play In. Y lo cobró a lo Panenka. Por su nivel de importancia y por el DT que tiene (Sebastián Abreu) muchos comenzaron a recordar otros penaltis así. Aquí seleccionamos 5.

Los 5 penaltis picándola a lo Panenka más recordados

1- Andrea Pirlo - Italia vs. Inglaterra

Se disputaban los cuartos de final de la Eurocopa 2012 entre Italia e Inglaterra y el duelo permaneció 0-0 tras los 90 minutos de tiempo regular y los 30’ de tiempo extra. Por lo que todo se definiría en los penales. Allí, Pirlo ejecutó un disparo picando el balón al centro para engañar al portero inglés, Joe Hart.

2- Zinedine Zidane - Francia vs. Italia

Aunque Italia se consagró campeón del Mundial 2006 y Zinedine Zidane se fue expulsado, nadie olvida cómo cobró su penal, picándola nada más y nada menos que ante Gianluigi Buffon. El balón tocó el travesaño e ingresó suavemente, sin tocar la red.

3- Sebastián Abreu - Uruguay vs. Ghana

Quizás el más recordado por todos en Latinoamérica. El actual DT de los Xolos de Tijuana tomó el último penal de la serie entre Uruguay y Ghana en el Mundial 2010, precisamente en los cuartos de final. Decidió picarla y le dio la clasificación a los charrúas para semifinales.

4- Luis Suárez - Uruguay vs. México

A la Selección Nacional de México también le tocó sufrir un penalti a lo Panenka y el responsable fue Luis Suárez. Se trató de un amistoso en 2018 que terminó 4-1 a favor de Uruguay. Memo Ochoa padeció al ‘Pistolero’.

5- Alexis Sánchez - Chile vs. Argentina

Quizás el penalti más importante de su país, en aquella definición por penales de la final de la Copa América 2015 frente a Argentina. Alexis Sánchez la picó a lo Panenka y Chile consiguió el primer título en su historia.

¿Por qué Gilberto Mora decidió picar su penalti como Antonin Panenka?

En diálogo con Fox Deportes, el joven de 17 años confirmó que tener a Sebastián Abreu en el banco de relevos influyó. “¿Quién me enseñó a patear así? Pues aquí el maestro, El Loco. Lo practiqué en el entrenamiento, me animé y, gracias a Dios, entró”, expresó Gilberto Mora.

