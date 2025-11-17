deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Prensa de Uruguay se rinde ante Gilberto Mora y sorprendió a todos con lo que dijo sobre el mexicano

“Un techo altísimo” y “tremendo”, fueron algunos de los comentarios más positivos para Gil Mora tras México - Uruguay

Prensa de Uruguay se rinde ante Gilberto Mora y sorprendió a todos con lo que dijo sobre el mexicano
Instagram Gilberto Mora
Prensa de Uruguay se rinde ante Gilberto Mora y sorprendió a todos con lo que dijo sobre el mexicano.
Diego Gonzalez
Selección Azteca
Compartir

La cosa no mejora. La Selección Nacional de México y su par de Uruguay empataron 0-0 en un partido malo. Sin embargo, no todo es negativo puesto que Gilberto Mora se sigue destacando y ahora la propia prensa uruguaya se rindió a los pies del canterano de Xolos de Tijuana. Es que los medios y los periodistas sudamericanos lo tienen muy bien valorado.

Así como Marcelo Bielsa dijo cosas buenas de Gilberto Mora , ahora también lo hizo la prensa uruguaya. Por ejemplo, aseguraron que tiene “un techo altísimo” y que es un jugador “tremendo”. Con solo 17 años es el futbolista mexicano que mejor tienen considerado en el extranjero y así lo demostraron los del país sudamericano.

Gilberto Mora
Crédito: Mexsport

El buen comentario de un periodista uruguayo para Gilberto Mora

Jorge Ramos, reconocido periodista de ESPN, expresó que México tuvo apenas una posibilidad “y se lo perdió Gilberto Mora” Sin embargo, también sostuvo: “Por cierto, algo aparte: Mora demostró mucha calidad. Es un jugador que tiene un techo altísimo”. Sin dudas, el niño de 17 años deja muy buenas impresiones en todos los lugares.

TE PUEDE INTERESAR:

El mismo periodista también criticó al equipo de Javier Aguirre y a la ‘Celeste’ en sus comentarios. “De todas maneras México no rinde lo que tiene que rendir, como Uruguay tampoco aparenta ser un equipo dirigido por Marcelo Bielsa”, agregó Ramos. Está claro que no le gustó para nada el partido.

Gilberto Mora
MEXSPORT

Más elogios para Gil Mora tras el amistoso de México y Uruguay

Otro de los uruguayos que habló bien del jugador de Xolos fue el influencer @FabriUruguayo en X (ex Twitter). “Tremendo jugador Gilberto Mora”, escribió.

Por su parte, el entrenador argentino, el ‘Loco’ Bielsa, expresó: “Yo la idea que tengo de Gilberto Mora es positiva, sobre todo porque no se nota que es tan joven como lo es. Es un jugador maduro en su forma de entender el futbol; juega un futbol simple, práctico, incisivo y efectivo”.

Las estadísticas de Gilberto Mora en México vs. Uruguay

  • Minutos jugados: 45’ (segundo tiempo)
  • Pases claves: 2
  • Tiros totales: 2
  • Ocasiones claras falladas: 1
  • Toques: 31
  • Regates completados: 1
  • Faltas recibidas: 2
  • Recuperaciones: 1
  • Duelos ganados: 3
  • Pases precisos: 10/12.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
¡Histórico! México Sub-17 vence a Argentina | Todos los Goles y Jugadas
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: Luis García y Zague Analisis del México vs Uruguay | TV Azteca Deportes
raul abucheos.jpg
Selección Azteca
Raúl Jiménez Explota: ‘Tristeza Jugar de Local y Que Te Abucheen’
Resumen Selección MX.jpg
Selección Azteca
Resumen México vs Uruguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 15 Noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
Montes y Araújo se Enfrentan: Se Calienta México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Se Calienta el Partido: Diego Lainez se Engancha con Jugador de Uruguay | México vs Uruguay 2025”
Thumbnail
Selección Azteca
Tiro Libre de Raúl Jiménez: ¡A Nada del Gol! | México vs Uruguay 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Gilberto Mora Falla el Primero para México Frente al Arco | México vs Uruguay 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Entrada Temeraria a Gilberto Mora: Era Roja y Quedó en Amarilla | México vs Uruguay 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Primer tiro de México: Atajada fácil del arquero de Uruguay | México vs. Uruguay Fecha FIFA
×
×