Prensa de Uruguay se rinde ante Gilberto Mora y sorprendió a todos con lo que dijo sobre el mexicano.

La cosa no mejora. La Selección Nacional de México y su par de Uruguay empataron 0-0 en un partido malo. Sin embargo, no todo es negativo puesto que Gilberto Mora se sigue destacando y ahora la propia prensa uruguaya se rindió a los pies del canterano de Xolos de Tijuana. Es que los medios y los periodistas sudamericanos lo tienen muy bien valorado.

Así como Marcelo Bielsa dijo cosas buenas de Gilberto Mora , ahora también lo hizo la prensa uruguaya. Por ejemplo, aseguraron que tiene “un techo altísimo” y que es un jugador “tremendo”. Con solo 17 años es el futbolista mexicano que mejor tienen considerado en el extranjero y así lo demostraron los del país sudamericano.

El buen comentario de un periodista uruguayo para Gilberto Mora

Jorge Ramos, reconocido periodista de ESPN, expresó que México tuvo apenas una posibilidad “y se lo perdió Gilberto Mora” Sin embargo, también sostuvo: “Por cierto, algo aparte: Mora demostró mucha calidad. Es un jugador que tiene un techo altísimo”. Sin dudas, el niño de 17 años deja muy buenas impresiones en todos los lugares.

El mismo periodista también criticó al equipo de Javier Aguirre y a la ‘Celeste’ en sus comentarios. “De todas maneras México no rinde lo que tiene que rendir, como Uruguay tampoco aparenta ser un equipo dirigido por Marcelo Bielsa”, agregó Ramos. Está claro que no le gustó para nada el partido.

Más elogios para Gil Mora tras el amistoso de México y Uruguay

Otro de los uruguayos que habló bien del jugador de Xolos fue el influencer @FabriUruguayo en X (ex Twitter). “Tremendo jugador Gilberto Mora”, escribió.

Por su parte, el entrenador argentino, el ‘Loco’ Bielsa, expresó: “Yo la idea que tengo de Gilberto Mora es positiva, sobre todo porque no se nota que es tan joven como lo es. Es un jugador maduro en su forma de entender el futbol; juega un futbol simple, práctico, incisivo y efectivo”.

