Gilberto Mora es el mejor del mundo Sub-17 en este rubro

El futbol mexicano tiene a una joya. Gilberto Mora, el atacante de 17 años surgido de las fuerzas básicas de Xolos, ha culminado el 2025 en la cima de una impresionante lista de talla mundial, ya que es el jugador Sub-17 con más goles anotados a nivel profesional en todo el mundo.

Con 12 anotaciones en total, 9 con su club y 3 con la Selección Azteca, el joven supera a promesas como Michael Noonan de Irlanda, Johannes Moser de Austria que tuvieron 9. El listado lo completan el colombiano Santiago Lodoño y Lennart Karl del Bayern Múnich, quien ha sido la gran revelación del cuadro bávaro esta temporada.

Gilberto Mora es el máximo goleador Sub-17 del mundo

Lo más destacable es que logra esta cifra sin ser delantero nominal, demostrando su gran llegada al área desde atrás, su disparo de media distancia y un olfato goleador poco común para su posición y edad.

Su impacto ha sido inmediato y contundente. No solo se ha consolidado como pieza clave en el primer equipo de Xolos, sino que ya es un habitual en las convocatorias del cuadro nacional dirigido por Javier Aguirre, perfilándose como uno de los jugadores esenciales para el Mundial 2026.

Este rendimiento excepcional ha trascendido las fronteras, colocándolo en el radar de clubes internacionales. Gilberto Mora ha dejado de ser una promesa local para convertirse en un foco de atención mundial, confirmando con números y actuaciones que México cuenta con una de las joyas más valiosas del futbol joven a escala global.

