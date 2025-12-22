El Liverpool pierde a Isak por lesión de cara al mercado de transferencias

El Liverpool enfrenta un momento de preocupación tras la reciente lesión de Alexander Isak, su delantero sueco, quien tuvo que abandonar el partido de Premier League ante el Tottenham Hotspur luego de marcar un gol y sufrir una molestia física que podría ser de gravedad.

Isak ingresó al terreno de juego en la segunda mitad y rápidamente tuvo impacto en el marcador al anotar tras una asistencia precisa de Florian Wirtz. Sin embargo, la alegría duró poco. En la misma acción del gol, el atacante intentó frenar su carrera después de recibir una entrada defensiva y cayó al césped con claros gestos de dolor. De inmediato solicitó atención médica y no pudo continuar, saliendo del campo con ayuda del personal del club.

Te podría interesar: ¿Cuántos partidos consecutivos suma Vinicius sin anotar gol con el Real Madrid?

Las imágenes del sueco retirándose sin celebrar y visiblemente afectado encendieron las alarmas en Anfield. Aunque el Liverpool logró mantener el resultado, el foco se trasladó rápidamente al estado físico del delantero, considerado una de las apuestas más importantes del club para la temporada.

Tras el partido, el entrenador Arne Slot se mostró prudente en sus declaraciones. Señaló que aún era temprano para ofrecer un diagnóstico definitivo, pero reconoció que la situación no parecía menor. El técnico explicó que cuando un jugador no intenta volver al partido después de marcar, suele ser señal de una lesión importante, aunque insistió en esperar los resultados médicos antes de sacar conclusiones.

Te podría interesar: ¡ÚLTIMA HORA! El motivo por el que Chicharito Hernández podría retirarse del futbol en enero de 2026

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Por el momento, el club no ha emitido un parte médico definitivo, y tanto el cuerpo técnico como los aficionados permanecen a la espera de noticias oficiales que confirmen el tiempo de recuperación. La prioridad será una rehabilitación adecuada que permita a Alexander Isak regresar en plenitud y evitar recaídas que puedan afectar su futuro inmediato.

