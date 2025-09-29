A pesar de sus 16 años, hay un jugador MÁS JOVEN que Gilberto Mora en el Mundial Sub-20

Uno de los grandes focos que ha tenido la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de la categoría es que cuenta con la participación de Gilberto Mora, el futbolista de 16 años que llega como una de las grandes promesas del torneo.

Pues a pesar de tener esa edad, hay dos jugadores todavía más jóvenes que él que están disputando la justa mundialista. El más joven es Ebenezer Harcourt, que representa a la Selección de Nigeria, que tiene apenas 15 años, aunque este mes cumple 16.

El jugador más joven de la Copa del Mundo sub-20

En total hay 504 futbolistas inscritos en el certamen y Harcourt llega como el más joven en disputar el mundial de la categoría cinco años por encima de su edad. Después de él, está el caso de Deinner Ordoñez de Ecuador, que nació en octubre de 2009, por lo que también cumplirá 16 años estando en Chile.

Ya el tercer puesto sí le corresponde a Gilberto Mora, el futbolista de Tijuana que tiene ya 16 años cumplidos y se ha convertido en un regular en Primera División; el cuarto puesto lo ocupa Zé Lucas, de Brasil, que tiene 16 años al igual que el mexicano.

Gilberto Mora destacó en el debut de México en contra de Brasil

Con base en esto, a pesar de ser una de las figuras más jóvenes, Gil Mora no disputa la Copa del Mundo como el más joven, aunque ya es considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano y a sólo meses de su debut, ya tiene un valor de mercado estimado en 4,5 millones de euros, cifra difícil de alcanzar a esa edad.

Mora ya tuvo actividad en el Mundial, en el debut de México ante Brasil, en el que tuvo participación directa en las jugadas de gol, dejando relucir, una vez más, su personalidad y capacidad de influir en partidos de alto nivel competitivo y su convocatoria ha sido percibida como una apuesta a futuro y el objetivo de acelerar su formación internacional para proyectarlo, de nueva cuenta, a la Selección Mexicana Mayor.

